Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước chuyển quan trọng. Thay vì đo theo quy mô giao dịch và tốc độ tăng giá, giá trị của thị trường ngày càng được xác định bằng khả năng chuyển hóa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư thành tài sản, dòng tiền, hoạt động sản xuất và tăng trưởng kinh tế thực chất.

*Giải bài toán lệch pha cung - cầu

Trong 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đạt 373.011 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước từ đất tăng 20%. Những con số này cho thấy hoạt động kinh tế liên quan đến bất động sản vẫn duy trì quy mô đáng kể. Tuy nhiên, doanh thu không đồng nghĩa với giá trị gia tăng đóng góp vào GRDP, cũng không phản ánh đầy đủ hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.

Khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ở chiều ngược lại, sức mua nhà ở ngày càng yếu đi, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp chỉ đạt 25% và 27% đối với nhà liền thổ, biệt thự. Sự tương phản này đặt ra một vấn đề quan trọng: nếu dòng vốn bị giữ lại trong hàng tồn kho và những dự án tiêu thụ chậm, bất động sản có nguy cơ trở thành lực kéo kìm hãm nguồn lực xã hội. Ngược lại, nếu được phân bổ đúng hướng, thị trường sẽ trở thành lực đẩy cho tăng trưởng thông qua phát triển đô thị, hỗ trợ sản xuất và đáp ứng nhu cầu thực của nền kinh tế.

Theo các chuyên gia của Avison Young Việt Nam, thách thức lớn nhất hiện nay của thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh là khoảng cách giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả của người dân. Phân khúc trung và cao cấp duy trì tỷ trọng lớn, trong khi nhà ở vừa túi tiền vừa thiếu vừa yếu. Mặt bằng giá cao, lãi vay mua nhà thả nổi ở mức 12–15% và tỷ suất cho thuê chỉ khoảng 2–4% tiếp tục gia tăng sức ép lên cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Cạnh tranh dự báo sẽ ngày càng tăng và phân hóa khi nguồn cung hiện hữu dồi dào và sẽ tiếp tục bổ sung trong giai đoạn 2027–2030. Những dự án định giá dựa trên vị trí đơn thuần hay kỳ vọng tăng giá thiếu cơ sở sẽ khó duy trì sức hấp thụ nếu không đáp ứng được nhu cầu thực.

Giá nhà sơ cấp sẽ khó giảm khi chi phí đất đai, đền bù và xây dựng neo cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh diện tích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và cơ cấu sản phẩm để đưa tổng giá trị căn hộ về mức phù hợp hơn, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của khách hàng. Về dài hạn, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê là lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung của thị trường. Để doanh nghiệp nhìn thấy bài toán kinh tế khả thi, các chính sách cần hỗ trợ bằng quỹ đất sạch, cơ chế tiền sử dụng đất phù hợp và nguồn tín dụng dài hạn với chi phí hợp lý.

Với người mua đang nhạy cảm về giá, yếu tố pháp lý, năng lực chủ đầu tư, mức giá so với chất lượng sống, khả năng kết nối và nhu cầu sử dụng thực là các động lực chính thúc đẩy quyết định giao dịch.

Ở góc nhìn khác, Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc ấp cao Bộ phận Đầu tư, Savills Việt Nam, cho rằng: Trong nhiều năm, một số doanh nghiệp đã có hoặc đang tạo lập quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị, nhưng các quỹ đất này chưa thể triển khai dự án nhà ở thương mại vì không có sẵn cấu phần đất ở.

Lý do là theo cơ chế thông thường của Luật Đất đai 2024, nếu lựa chọn phương thức thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại, nhà đầu tư về nguyên tắc chỉ được nhận quyền sử dụng đất ở để thực hiện dự án đầu tư. Như vậy, thị trường không hoàn toàn thiếu nguồn lực đất đai, mà một trong những điểm nghẽn trọng yếu là chưa có cơ chế phù hợp để chuyển hóa các quỹ đất thành dự án. Khi quá trình xử lý thủ tục pháp lý càng kéo dài, gánh nặng chi phí vốn của doanh nghiệp càng lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà cuối cùng còn có thể làm tăng giá thành nhà ở bán ra cho người mua.

*Động lực tạo dòng tiền và thu hút đầu tư

Khác với nhà ở, bất động sản thương mại và công nghiệp có mối liên hệ trực tiếp hơn với hoạt động kinh doanh, sản xuất và dòng tiền vận hành. Avison Young Việt Nam nhận định: Trong các phân khúc này, lợi thế đầu tư đang dịch chuyển từ quy mô tài sản hay vị trí đơn thuần sang chất lượng khách thuê, hiệu quả vận hành và khả năng duy trì dòng tiền dài hạn.

Các tòa nhà cho thuê văn phòng trên đường Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đối với văn phòng và bán lẻ, sự mở rộng của nguồn cung chất lượng khiến chủ tài sản phải quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả khai thác thực tế. Giá chào thuê không đồng nghĩa với doanh thu ròng: thời gian miễn tiền thuê, chi phí hoàn thiện mặt bằng và tỷ lệ duy trì khách thuê đều ảnh hưởng đến hiệu quả tài sản. Vì vậy, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và giữ chân khách thuê ngày càng quan trọng hơn việc theo đuổi mức giá chào thuê cao.

Dù hoạt động giao dịch văn phòng đến cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục thận trọng, tiềm năng trung và dài hạn của thị trường TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng rõ nét hơn khi Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) chuyển từ giai đoạn quy hoạch sang vận hành thực tế. Sau 6 tháng hoạt động, IFC đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước, đồng thời khung quy chế hoạt động tiếp tục được hoàn thiện.

Đây là tín hiệu quan trọng trong bối cảnh cơ cấu khách thuê đang thay đổi. Trong khi một số doanh nghiệp, đặc biệt là khối công nghệ, đang tái cấu trúc và tối ưu diện tích, nhóm định chế tài chính và doanh nghiệp đa quốc gia gắn với IFC được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cầu bổ sung, với đặc điểm cam kết dài hạn và yêu cầu cao về chất lượng văn phòng.

Bà Thanh Phạm, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, dòng vốn cam kết vào IFC cần thêm thời gian để chuyển hóa thành nhu cầu thuê văn phòng thực tế, do các tổ chức thường mất từ 12 đến 24 tháng để hoàn tất thủ tục, tuyển dụng nhân sự và lựa chọn mặt bằng. Vì vậy, CBRE kỳ vọng từ năm 2027 trở đi, khu vực IFC với mô hình hai trung tâm, kết nối khu trung tâm hiện hữu và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh.

Ở phân khúc công nghiệp, trong 10 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn FDI, vượt gần 74% kế hoạch năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cam kết đầu tư và triển khai thực tế vẫn là vấn đề cần quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu rút ngắn thời gian triển khai dự án, hoàn thiện hạ tầng và nâng chất lượng dòng vốn. Năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp vì thế không chỉ nằm ở giá thuê đất, mà còn ở hạ tầng năng lượng, logistics, tiêu chuẩn vận hành và tốc độ xử lý thủ tục.

Với bất động sản lưu trú, tiềm năng thị trường cần được đánh giá cùng hiệu quả vận hành. Giá phòng bình quân cao chưa bảo đảm lợi nhuận nếu chi phí hoạt động và chi phí vốn lớn. Khả năng tạo dòng tiền thực, công suất phòng ổn định và chất lượng tệp khách lưu trú mới là những yếu tố cần được đặt lên hàng đầu. “Bài toán của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là tăng nguồn cung hay thúc đẩy giao dịch, mà là phân bổ vốn và đất đai vào đúng những sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực chất”, Avison Young Việt Nam phân tích.

Có thể nói, khi nguồn lực đất đai được chuyển hóa thành tài sản có giá trị sử dụng và năng lực tạo dòng tiền bền vững, bất động sản mới thực sự trở thành lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh.