Từ lớp học STEM đến hành trình khơi nguồn sáng tạo

Thầy giáo Dương Đình Quân hướng dẫn học sinh thực hiện dự án STEM – Robotics 6 với chủ đề “Chế tạo gậy thông minh cho người khiếm thị”.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THCS và THPT Chu Văn An tổ chức chuỗi tiết dạy thao giảng với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và khơi dậy niềm đam mê khám phá trong học sinh.

Học sinh hào hứng tham gia tiết học STEM, chủ động khám phá và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi hoạt động là tiết học STEM – Robotics 6 với dự án “Chế tạo gậy thông minh cho người khiếm thị” do thầy giáo Dương Đình Quân hướng dẫn. Tiết học mang đến không khí hào hứng khi học sinh được hóa thân thành những “kỹ sư nhí”, trực tiếp vận dụng kiến thức để nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm có tính ứng dụng trong đời sống.

Các nhóm học sinh cùng thảo luận, xây dựng ý tưởng chế tạo gậy thông minh.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các nhóm học sinh chủ động thảo luận, phân công nhiệm vụ, xây dựng ý tưởng, thiết kế mô hình và lập trình cảm biến. Qua từng công đoạn, các em từng bước hoàn thiện sản phẩm gậy thông minh có khả năng phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện vật cản, qua đó hỗ trợ người khiếm thị trong quá trình di chuyển.

Thầy giáo Dương Đình Quân hướng dẫn học sinh lập trình hệ thống cảm biến cảnh báo vật cản.

Không chỉ đơn thuần là một giờ học thực hành, dự án còn mở ra cơ hội để học sinh kết nối kiến thức khoa học, công nghệ với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Các em được rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, việc lựa chọn đề tài hướng đến hỗ trợ người khiếm thị còn giúp học sinh hiểu hơn về những khó khăn của người khuyết tật, từ đó nuôi dưỡng lòng nhân ái và ý thức sẻ chia với cộng đồng.

Học sinh tập trung nghiên cứu, thử nghiệm các bộ phận của gậy thông minh.

Cô Đặng Thị Khánh Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Chu Văn An cho biết, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện để các em được chủ động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Sản phẩm gậy thông minh được học sinh thử nghiệm khả năng phát tín hiệu cảnh báo khi gặp vật cản.

Theo cô Quyên, thông qua các tiết thao giảng, giáo viên có dịp trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp tổ chức dạy học mới. Đây cũng là cơ hội để đánh giá hiệu quả giảng dạy, phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thầy cô và học sinh.

Chuỗi tiết dạy thao giảng tại Trường THCS và THPT Chu Văn An góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

Theo đại diện Ban Giám hiệu, chuỗi hoạt động thao giảng không chỉ hướng đến phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhân dịp 20/11 mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, khuyến khích tinh thần đổi mới trong từng môn học, từng giờ lên lớp.

Những sản phẩm sáng tạo từ tiết học STEM giúp học sinh nhận ra giá trị của kiến thức khi được vận dụng vào cuộc sống.

Thông qua các tiết dạy được chuẩn bị công phu, chú trọng trải nghiệm và thực hành, nhà trường mong muốn mỗi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hình thành năng lực tự học, tư duy sáng tạo và những phẩm chất cần thiết trong cuộc sống.