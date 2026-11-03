Từ lớp học nghề, mở lối thoát nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Lớp đào tạo nghề xóa đói giảm nghèo tại xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình và người dân sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cải thiện thu nhập, tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều có khả năng lao động khoảng 0,4-0,5% so với năm trước; phấn đấu đến cuối năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều của thành phố giảm còn 2,66%.

Đào tạo nghề cho đồng bào miền núi

Là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, chị Bnướch Thị Thủy (đồng bào Cơ Tu, trú tại thôn Cà Lai, xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng) đã vất vả tìm hướng mưu sinh trong nhiều năm qua. Tổ ấm của ba mẹ con chị là một ngôi nhà dựng tạm bằng tôn ven quốc lộ 14D, vừa để ở, vừa là nơi bán nước mía, cà phê, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hè năm 2026, chị Thủy vui mừng khi được tham gia khóa đào tạo nghề nấu ăn do UBND xã Bến Giằng tổ chức.

Chị Bnướch Thị Thủy chia sẻ: “Các thầy cô là đầu bếp chuyên nghiệp về tận thôn giảng dạy trong 3 tháng, vừa truyền đạt kiến thức, kỹ năng, vừa làm thực hành nên rất dễ hiểu. Sau khi học xong, tôi mong muốn sau này có thể mở được một quán cơm nhỏ phục vụ du khách, giúp thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Chị Bnướch Thị Thủy, đồng bào Cơ Tu, thôn Cà Lai, xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng, giảm nghèo nhờ được đào tạo nghề. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Thôn Cà Lai hiện có tổng cộng 300 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu, công việc chính là làm nông. Anh Bnướch Gót, Trưởng thôn Cà Lai cho biết, vì nhiều bà con chưa có nghề nghiệp ổn định nên khi xã tổ chức dạy nghề, có 45 người tham gia các khóa học nấu ăn và pha chế. Các chị em trong thôn được học nghề nấu ăn, thuận lợi để làm phục vụ tại các hàng quán; nếu đủ vốn thì có thể tự mở quán ăn để tăng thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, hiện thôn vẫn còn nhiều người chưa được đào tạo nghề. Anh Bnướch Gót kiến nghị trong thời gian tới, xã tiếp tục tổ chức đào tạo cho người dân các nghề phù hợp với truyền thống của người Cơ Tu để tăng thêm thu nhập.

Theo bà Hiền Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, địa phương là xã miền núi còn nhiều khó khăn, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm trên 22%. Mục tiêu của xã là trong năm 2026 sẽ giảm 100 hộ nghèo, kéo tỷ lệ xuống còn hơn 17%, vì vậy công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm để giảm nghèo bền vững cho bà con là rất quan trọng.

Bà Hiền Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Trong năm qua, xã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp tổ chức nhiều buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân trên địa bàn. Xã đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề với 185 học viên, tổng kinh phí 478 triệu đồng, gồm 2 lớp nấu ăn, 2 lớp pha chế, 1 lớp đào tạo kỹ năng chăm sóc và thu hoạch cây nông nghiệp. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nắm bắt nhu cầu về lao động, việc làm để phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho bà con trên địa bàn, hỗ trợ ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Qua các lớp đào tạo nghề, xã kỳ vọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

Còn tại xã Thạnh Mỹ, đến cuối năm 2025, số hộ nghèo là 153 hộ (bằng 6,8%), hộ cận nghèo là 103 hộ. Năm 2026, xã phấn đấu giảm ít nhất 15 hộ nghèo.

Chị Bnướch Thị Thủy, đồng bào Cơ Tu, thôn Cà Lai, xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng, giảm nghèo nhờ được đào tạo nghề. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ cho biết, xã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, chính quyền xã tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, hỗ trợ giống, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, ngành kinh tế chính của người dân xã Thạnh Mỹ. Chính quyền cũng đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn để các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được các chính sách vay vốn ưu đãi, an sinh xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ thông tin thêm, trên địa bàn hiện có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả bước đầu, giúp ổn định thu nhập cho bà con như: trồng nấm, nuôi hươu, trồng bưởi, bảo tồn các vườn Loòng Boong nguyên sinh, trồng rừng và bảo vệ rừng… Tuy nhiên, một số mô hình đang vừa làm vừa thử nghiệm, chưa có cơ sở sản xuất quy mô lớn, đem lại lợi nhuận cao. Đơn cử như mô hình nuôi hươu, hiện có một doanh nghiệp cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm và 5 hộ liên kết sản xuất, được Nhà nước hỗ trợ con giống, kinh phí xây dựng chuồng trại. Nhờ các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp bà con tiếp cận được các chính sách ưu đãi, năm 2026 xã cơ bản đạt được mục tiêu giảm 15 hộ nghèo.

Lớp đào tạo nghề xóa đói giảm nghèo tại xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Thành phố Đà Nẵng cũng đang tập trung thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, thực chất và bền vững; bảo đảm bình đẳng giới, công bằng xã hội; tập trung nguồn lực cho địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Tháng 6 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách giảm nghèo đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 490 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là hỗ trợ cải thiện mức sống cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động và người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hằng tháng thấp hơn ngưỡng trên của mức sống trung bình từng khu vực theo quy định của Chính phủ. Đà Nẵng cũng hỗ trợ về nhà ở; bảo hiểm y tế; khuyến khích thoát nghèo bền vững đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động; hỗ trợ tín dụng đối với hộ gia đình có mức sống trung bình và các chính sách có liên quan theo quy định.