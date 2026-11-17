Học viên lớp đào tạo nghề trồng càphê tại xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, thực hành chuẩn bị đất, nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế.

Từ những lớp đào tạo nghề trồng, chăm sóc càphê đến các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, phát triển sản xuất, tỉnh Điện Biên đang tạo điều kiện để người dân nâng cao kiến thức, thay đổi phương thức canh tác và chủ động phát triển sinh kế. Việc kết hợp đào tạo nghề với khai thác lợi thế cây trồng địa phương góp phần nâng cao thu nhập, khơi dậy tinh thần tự lực, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

Học nghề để thay đổi cách làm, nâng cao thu nhập

Tại Điện Biên, nhiều hộ dân đã từng bước chuyển từ trồng cây ngắn ngày sang phát triển càphê, mở ra hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân nâng cao kỹ năng, áp dụng kiến thức vào sản xuất.

Anh Lầu Chứ Só, bản Hua Sa B, xã xã Quài Tở, là một trong những người đã vận dụng kiến thức học nghề vào phát triển càphê. Gia đình anh cải tạo đất nương, trồng gần 3ha càphê. Sau khi tham gia học nghề và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, anh chú trọng áp dụng kiến thức vào sản xuất. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn càphê sinh trưởng tốt, hằng năm có sản phẩm xuất bán với giá ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Tại xã Sính Phình, tháng 9/2026, Trường Cao đẳng Điện Biên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến càphê cho 70 học viên.

Tiếp đó, ngày 2/11/2026, nhà trường phối hợp với Phòng Văn hóa-Xã hội xã Búng Lao khai giảng lớp đào tạo nghề cùng nội dung cho 35 học viên tại bản Vánh II, thời gian đào tạo đến ngày 19/12/2026. Các lớp học gắn với điều kiện sản xuất thực tế, hướng tới nâng cao kỹ năng canh tác, chất lượng và giá trị sản phẩm càphê.

Song song với hoạt động đào tạo nghề, trong tháng 9/2026, Ủy ban Nhân dân xã Sính Phình ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc càphê, mắcca thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Việc kết hợp đào tạo nghề với tập huấn kỹ thuật góp phần trang bị kiến thức sản xuất, giúp người dân chủ động áp dụng phương thức canh tác phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển sinh kế bền vững.

Phát triển sinh kế, tạo nền tảng thoát nghèo bền vững

Cùng với đào tạo nghề, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đang tạo điều kiện để người dân Điện Biên mở rộng diện tích cây trồng, cải thiện thu nhập. Tại bản Chế Á, xã Quài Tở, nhiều hộ chủ động học hỏi kỹ thuật, tự ươm giống và phát triển càphê thay thế những nương ngô, sắn trước đây.

Gia đình anh Mùa A Dơ là một trường hợp tiêu biểu. Bắt đầu phát triển càphê muộn hơn nhiều hộ trong bản, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm, từng bước mở rộng sản xuất. Năm 2025, gia đình có 7ha càphê, trong đó khoảng 2ha đã cho thu hoạch. Riêng năm 2024, gia đình thu được 20 tấn càphê. Từ kết quả sản xuất, gia đình anh xây dựng được nhà mới và vươn lên thoát nghèo trong năm 2025.

Đến tháng 11/2025, bản Chế Á có 76 hộ, diện tích càphê đạt hơn 200ha. Trong hai năm 2024-2025, hơn 20 hộ xây dựng nhà mới, cho thấy những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân từ phát triển sản xuất.

Tại Sính Phình, năm 2026, địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ cây giống càphê, mắcca và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Việc kết hợp hỗ trợ điều kiện sản xuất với trang bị kiến thức canh tác góp phần tạo cơ hội để các hộ khó khăn phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập.

Trên phạm vi toàn tỉnh, theo kết quả công bố ngày 9/11/2026, Điện Biên đã trồng mới 20.268,12ha càphê, mắcca, đạt 168,90% kế hoạch; trong đó càphê đạt 13.456,84ha. Toàn tỉnh có 14 xã tổ chức gieo ươm giống càphê, trong đó người dân chủ động gieo ươm phục vụ 1.367ha. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong việc chủ động nguồn giống, phát triển vùng nguyên liệu.

Lớp lý thuyết đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc càphê tại xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên, góp phần trang bị kiến thức sản xuất cho lao động nông thôn.

Để càphê thực sự trở thành sinh kế lâu dài, việc mở rộng diện tích cần tiếp tục gắn với đào tạo kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là định hướng được tỉnh Điện Biên chú trọng nhằm nâng cao chất lượng, giá trị cây trồng và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Từ những lớp học nghề đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, giảm nghèo bền vững cần kết hợp trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng lao động với hỗ trợ điều kiện sản xuất, khơi dậy tinh thần tự lực. Khi người dân chủ động áp dụng kỹ thuật và phát huy lợi thế địa phương, các chính sách hỗ trợ sinh kế sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững./.

Người dân tham gia thực hành kỹ thuật làm đất trồng càphê tại xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, từng bước nâng cao kỹ năng canh tác.