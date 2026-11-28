Đưa văn hóa vào từng giờ học

Giữa sân trường vùng cao Sơn Lương, những bộ váy Mông rực rỡ sắc màu hòa cùng điệu múa khăn, múa khèn tạo nên không gian học đường đậm bản sắc. Văn hóa không chỉ hiện diện trong dịp lễ hội mà đã trở thành một phần của hoạt động học tập, vui chơi hàng ngày của học sinh.

Phân hiệu Sùng Đô (Trường Mầm non Sơn Lương) có 232 học sinh, 100% là con em đồng bào Mông. Tại đây, các hoạt động giáo dục văn hóa được tổ chức thường xuyên. Trong lớp học, giáo viên bố trí góc trưng bày trang phục truyền thống, vải lanh, gùi tre và các vật dụng sinh hoạt của người Mông, giúp trẻ làm quen với văn hóa dân tộc qua những hình ảnh gần gũi.

Không gian văn hóa dân tộc tại Trường Mầm non Sơn Lương.

Cô giáo Lò Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Lương cho biết: “Nhà trường duy trì hoạt động múa hát sân trường vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Các điệu múa khèn, múa khăn được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi. Trong ngày hội Tết quê em, học sinh còn được trải nghiệm giã bánh giầy, tìm hiểu ý nghĩa của món bánh truyền thống trong đời sống người Mông”.

Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, việc bảo tồn bản sắc được triển khai sâu hơn. Trường Tiểu học và THCS Sơn Lương hiện có 800 học sinh, 100% là người Mông. Một điểm nhấn là tiếng nói, chữ viết Mông được đưa vào giảng dạy theo hình thức cuốn chiếu từ lớp 3 đến lớp 5, do thầy giáo Chảo A Sinh trực tiếp đảm nhiệm.

Thầy giáo Bùi Quốc Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sơn Lương cho biết: “Việc dạy tiếng Mông giúp học sinh giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, đồng thời biết đọc, biết viết, hiểu sâu hơn về ngôn ngữ dân tộc mình. Đây là cách tạo môi trường để tiếng mẹ đẻ tiếp tục được sử dụng và trao truyền trong đời sống hiện đại”.

Các em học sinh được trải nghiệm đồ dùng, nhạc cụ dân tộc trong trường.

Với Sùng Thị Mai, học sinh lớp 8, được tìm hiểu văn hóa và học chữ Mông là trải nghiệm ý nghĩa. Mai chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết nói tiếng Mông theo cách ông bà, bố mẹ truyền lại, chưa biết đọc, viết. Giờ đây, em có thêm cơ hội tiếp cận ngôn ngữ dân tộc mình. Em cũng yêu thích những hoạt động văn hóa ở trường, nhất là khi được mặc bộ váy thổ cẩm do mẹ thêu, cùng bạn bè ném pao và xem nghệ nhân biểu diễn múa khèn”.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì Câu lạc bộ Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao với các hoạt động múa Mông, đẩy gậy, ném pao, ném còn. Các nghệ nhân địa phương được mời đến hướng dẫn học sinh múa khèn, thổi sáo Mông. Những cuộc thi vẽ hoa văn, thêu họa tiết thổ cẩm cũng góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn hóa truyền thống.

Lan tỏa bản sắc từ mái trường

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, Trường Tiểu học và THCS Sơn Lương từng bước đổi mới cách lưu giữ, giới thiệu văn hóa bằng công nghệ. Nhà trường đang hoàn thiện mô hình thư viện kết hợp không gian trưng bày văn hóa đa phương tiện, nơi hiện vật, trang phục, nông cụ truyền thống được giới thiệu cùng sách, tư liệu số và màn hình tương tác thông minh.

Góc bản sắc dân tộc ngay trong lớp học.

Tại đây, học sinh có thể trực tiếp quan sát hiện vật, tìm hiểu phong tục, tập quán và tiếp cận các tư liệu về văn hóa dân tộc Mông. Nhà trường cũng khai thác các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu hoạt động giáo dục, lan tỏa hình ảnh và giá trị văn hóa địa phương.

Theo thầy giáo Bùi Quốc Đông, chuyển đổi số và bảo tồn văn hóa không đối lập nhau. Nếu được khai thác phù hợp, công nghệ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ lưu giữ, giới thiệu và quảng bá di sản. Nhà trường cũng hướng tới xây dựng không gian văn hóa ngoài trời để học sinh có thêm điều kiện thực hành, trải nghiệm.

Ông Phạm Nguyên Bình - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương nhận định: “Đưa văn hóa bản địa vào trường học có ý nghĩa quan trọng trong nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và góp phần ngăn ngừa nguy cơ mai một bản sắc”.

Đưa văn hóa dân tộc địa phương vào trường học có ý nghĩa quan trọng trong nuôi dưỡng tình yêu quê hương.

Thời gian tới, địa phương định hướng tiếp tục hỗ trợ các nhà trường mở rộng không gian văn hóa, nâng cấp thư viện, kết nối nghệ nhân, già làng tham gia truyền dạy múa khèn, chữ viết Mông và kỹ thuật thêu dệt thổ cẩm. Đồng thời, từng bước gắn bảo tồn văn hóa học đường với phát triển du lịch cộng đồng.

Từ góc trưng bày nhỏ trong lớp mầm non đến những giờ học chữ Mông, từ điệu múa khèn trên sân trường đến không gian thư viện ứng dụng công nghệ số, các nhà trường ở Sơn Lương đang góp phần tạo nên môi trường để văn hóa truyền thống được tiếp nối. Một nền văn hóa chỉ trường tồn khi thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự nguyện gìn giữ và mỗi mái trường hôm nay đang là nhịp cầu đưa tiếng nói, sắc màu, bản sắc Mông đến với tương lai.