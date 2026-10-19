Từ lớp học đến bếp ăn 0 đồng, một tấm lòng vì cộng đồng

Được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2025, cô Lâm Thị Cúc Huỳnh, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, còn được biết đến với những hoạt động thiện nguyện bền bỉ tại địa phương.

Từ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến duy trì bếp “Cơm chay không đồng Chủ nhật”, cô luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh xử lý công việc trên máy vi tính, phục vụ các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (bên phải) cùng các thành viên bếp “Cơm chay không đồng Chủ nhật” chia thức ăn, chuẩn bị trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (bên phải) cùng các thành viên bếp “Cơm chay không đồng Chủ nhật” chia thức ăn, chuẩn bị trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (bên phải) cùng các thành viên bếp “Cơm chay không đồng Chủ nhật” chia thức ăn, chuẩn bị trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (bên phải) cùng các thành viên chuẩn bị nguyên liệu cho bếp “Cơm chay không đồng Chủ nhật”. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (thứ 2, trái) trao tặng các suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (trái) trao tặng các suất ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh (trái) trao tặng các suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cô Lâm Thị Cúc Huỳnh chuẩn bị giao các suất cơm đến tận nhà những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể đến nhận trực tiếp. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN