Người dân trên địa bàn xã Yên Na đã tận dụng nguồn nước lòng hồ để nuôi cá lồng.

Khai thác tiềm năng mặt nước để phát triển kinh tế

Sau sáp nhập, xã Yên Na xác định phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân. Trong đó, tận dụng lợi thế mặt nước rộng lớn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để phát triển nghề nuôi cá lồng được địa phương xác định là hướng đi có nhiều triển vọng.

Thực tế, từ nhiều năm nay, người dân địa phương đã tận dụng nguồn nước lòng hồ để nuôi các loài cá đặc sản như cá leo, cá lăng, cá bống, cá trắm... Đây đều là những loài cá có chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, trước đây, hoạt động nuôi cá chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự đầu tư về cơ sở vật chất và kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Ngay sau khi sáp nhập, chính quyền xã Yên Na đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. UBND xã đã huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng lồng bè nuôi cá; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình và kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho các loài cá đặc sản.

Thông qua các chương trình hỗ trợ, người dân từng bước tiếp cận phương thức nuôi cá bài bản hơn, biết lựa chọn vị trí đặt lồng, quản lý nguồn thức ăn, theo dõi môi trường nước và chủ động phòng tránh những rủi ro trong quá trình sản xuất.

Từ những mô hình ban đầu, đến nay toàn xã Yên Na đã có 18 hộ tham gia nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, với tổng cộng 161 lồng. Nhờ nguồn nước sạch, môi trường thông thoáng và nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, nghề nuôi cá lồng đang từng bước khẳng định hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Một số loại cá đặc sản được nuôi trong lồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nuôi cá đặc sản, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Là một trong những hộ có quy mô nuôi cá lồng lớn tại địa phương, gia đình anh Lô Văn Đông (SN 1990, trú tại xã Yên Na) hiện đang duy trì 20 lồng nuôi các loại cá leo, cá lăng, cá bống tượng và cá trắm.

Để cá sinh trưởng, phát triển tốt, anh Đông lựa chọn những vị trí có vực nước sâu, thông thoáng, dòng nước lưu thông thuận lợi để đặt lồng. Trong quá trình nuôi, anh đặc biệt chú trọng nguồn thức ăn tự nhiên nhằm giảm chi phí đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng thịt cá.

Hằng ngày, anh Đông thường đánh bắt cá mương tự nhiên trên lòng hồ để làm thức ăn cho cá leo, cá lăng. Riêng cá trắm được gia đình cho ăn bằng cây chuối rừng. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, chất lượng cá thương phẩm được nâng cao, thịt cá thơm ngon, ngọt tự nhiên nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Phát huy lợi thế mặt nước, xã Yên Na hỗ trợ người dân phát triển mô hình nuôi cá đặc sản trên lòng hồ.

Theo anh Đông, mỗi khi gia đình có cá đến kỳ xuất bán, sản phẩm thường được khách hàng đặt mua nhanh chóng. Đây là động lực để gia đình tiếp tục đầu tư, mở rộng và duy trì mô hình nuôi cá lồng.

Với 20 lồng cá đang được chăm sóc, gia đình anh Đông có nguồn thu đáng kể từ nghề nuôi thủy sản. Theo tính toán của anh, trung bình mỗi lồng cá mang lại doanh thu khoảng 20 triệu đồng/năm. Như vậy, với quy mô hiện tại, mô hình có thể mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện đáng kể đời sống kinh tế gia đình.

Không chỉ gia đình anh Đông, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã cũng đang từng bước làm giàu từ lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Gia đình ông Lương Khăm Phăn (SN 1962, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na) hiện có 18 lồng nuôi cá. Các loại cá được ông lựa chọn chủ yếu là cá trắm, cá leo những loài cá đặc sản có giá trị kinh tế và được thị trường ưa chuộng.

Theo ông Phăn, một trong những lợi thế lớn nhất của nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ là nguồn thức ăn tự nhiên tương đối dồi dào, giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Tuy nhiên, để mô hình phát triển ổn định, người nuôi cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc và thường xuyên kiểm tra hệ thống lồng bè.

Đặc biệt, người nuôi phải thường xuyên theo dõi môi trường nước, kiểm tra sức khỏe đàn cá, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và chủ động gia cố lồng bè khi thời tiết diễn biến bất lợi. Đây là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ đàn cá và duy trì hiệu quả sản xuất.

Nhờ kiên trì đầu tư, tích lũy kinh nghiệm và tận dụng tốt lợi thế tự nhiên, những lồng cá lênh đênh trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đang trở thành sinh kế quan trọng, giúp gia đình ông Phăn, anh Đông cùng nhiều hộ dân khác có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Người dân rất phấn khởi khi có nguồn thu nhập ổn định.

Hướng đến phát triển nghề nuôi cá lồng bền vững

Có thể thấy, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã Yên Na mà còn góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đặc biệt, việc phát triển các loài cá đặc sản có chất lượng cao, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và điều kiện môi trường thuận lợi đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản của địa phương. Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ ban đầu, đến nay nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư hàng chục lồng cá, từng bước hình thành những mô hình kinh tế có quy mô và hiệu quả.

Cán bộ UBND xã Yên Na kiểm tra các mô hình nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Chủ tịch UBND xã Yên Na Thái Lương Thiện cho biết, thời gian qua, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân xây dựng lồng nuôi cá, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã xây dựng được mô hình nuôi cá lồng hiệu quả, có thu nhập khá, từng bước thoát nghèo và trở thành những điển hình phát triển kinh tế tại địa phương.

"Thời gian tới, xã Yên Na sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng bền vững, bảo đảm an toàn trong sản xuất và gắn với bảo vệ môi trường lòng hồ. Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật, địa phương cũng sẽ quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị cá đặc sản và thu nhập cho người dân", ông Thiện thông tin thêm.