Từ lòng dân đến những công trình, dấu ấn lãnh đạo của Đảng ủy xã Đức An trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Vương Văn Hợp - Phạm Huy Hoàng.
Đơn vị: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-long-dan-den-nhung-cong-trinh-dau-an-lanh-dao-cua-dang-uy-xa-duc-an-trong-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-va-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-470970.html