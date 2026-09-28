Từ lời nói của người con, khẩu K59 kỷ vật của người cha được giao nộp

Kỷ vật của một thời lính

Trong căn nhà của gia đình chị Lê Thị Thanh Châu, trú tại phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, TP Hà Nội, khẩu K59 từng là một kỷ vật đặc biệt. Đó là khẩu súng người cha chị giữ lại sau những năm tháng tham gia quân ngũ trong thời chiến tranh. Khi đất nước hòa bình, ông không sử dụng khẩu súng mà giữ lại như một dấu ấn của một thời tuổi trẻ, của những năm tháng người lính đã đi qua. Sau khi ông qua đời, gia đình vẫn giữ khẩu súng ấy.

Hội nghị tuyên truyền của CAP Giảng Võ

Không phải để sử dụng. Không phải để mua bán hay trao đổi. Chỉ đơn giản là muốn lưu giữ một phần ký ức về người cha.

Nhưng rồi, một buổi tuyên truyền pháp luật đã khiến gia đình nhìn lại “kỷ vật” ấy dưới một góc độ khác.

Sáng 12-9, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Khoa Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự - Học viện Cảnh sát nhân dân và Đoàn Thanh niên phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Em Tô Quang Anh, sinh năm 2001, con trai của chị Lê Thị Thanh Châu, tham dự hội nghị. Ngoài ra, khoảng 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc các trường đại học, trung cấp, THCS, THPT và các địa bàn dân cư trên địa bàn phường tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn

Tại đây, Trung tá, Tiến sỹ Nguyễn Duy Hiệu, giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự - Học viện Cảnh sát nhân dân, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phân tích những hành vi vi phạm thường gặp, đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí.

Điều quan trọng hơn, những người tham dự được hướng dẫn cụ thể cách phòng ngừa, cách thông tin, tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm và cách thức giao nộp vũ khí đang được cất giữ.

Những kiến thức ấy tưởng như chỉ nằm lại trong hội trường. Nhưng không, một người nghe, cả gia đình thay đổi. Sau khi kết thúc hội nghị, em Tô Quang Anh, sinh năm 2001, một thanh niên trên địa bàn phường, trở về nhà và kể lại cho gia đình những nội dung vừa được nghe.

Trong câu chuyện ấy, Quang Anh nhớ đến khẩu súng mà gia đình đang cất giữ. Anh nói với mẹ về những quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí và vận động mẹ giao nộp khẩu súng cho cơ quan Công an.

Sau khi được con trai tuyên truyền, chị Lê Thị Thanh Châu đã quyết định tự nguyện mang khẩu K59 cùng 13 viên đạn đến giao nộp cho cơ quan Công an.

Một khẩu súng từng gắn với ký ức về người cha, cuối cùng đã được đưa ra khỏi gia đình bằng chính sự tự nguyện của những người đang gìn giữ nó. Với chị Châu, đó có thể là một quyết định không dễ dàng. Bởi khẩu súng không đơn thuần là một vật dụng. Nó là câu chuyện về người cha, về những năm tháng ông khoác lên mình bộ quân phục, về một thời chiến tranh mà thế hệ hôm nay chỉ còn có thể hình dung qua những câu chuyện kể.

Nhưng ký ức về một người lính có thể được gìn giữ bằng nhiều cách. Và trong thời bình, chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng cũng chính là một cách thể hiện sự trân trọng đối với những người đã đi qua chiến tranh.

Khi “kỷ vật” trở thành câu chuyện đẹp

Câu chuyện về khẩu K59 và 13 viên đạn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền đôi khi không nằm ngay tại hội trường.

Khoảng 100 người tham dự hội nghị hôm ấy là 100 “điểm nối” có thể đưa kiến thức pháp luật về từng gia đình, từng khu dân cư. Một người nghe. Một người hiểu. Một người về nhà kể lại. Và một gia đình tự nguyện giao nộp vũ khí. Chuỗi hành động tưởng như rất nhỏ ấy lại có ý nghĩa lớn trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Chị Lê Thị Thanh Châu giao nộp khẩu súng K59

Bởi thực tế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nếu bị tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Đáng chú ý, bên cạnh những loại vũ khí do các đối tượng cố tình mua bán, tàng trữ để sử dụng vào mục đích phạm tội, vẫn có những trường hợp vũ khí tồn tại trong gia đình từ nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ, xuất phát từ những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.

Nếu người dân không được tuyên truyền đầy đủ, những vật tưởng như chỉ là “kỷ vật” ấy có thể tiếp tục được cất giữ mà không nhận thức hết những vấn đề pháp lý và nguy cơ mất an toàn.

Bởi vậy, vận động giao nộp vũ khí không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Đó là quá trình vận động để người dân hiểu luật, biết luật và tự giác thực hiện pháp luật.

Khẩu K59 đã được giao nộp. 13 viên đạn cũng được đưa ra khỏi đời sống gia đình. Nhưng câu chuyện về người cha của chị Châu vẫn còn đó.

Nếu trước đây, khẩu súng là hiện vật giúp gia đình nhớ về ông, thì hôm nay, quyết định tự nguyện giao nộp lại trở thành một câu chuyện khác về ông - câu chuyện của một người lính đã đi qua chiến tranh và một gia đình tiếp nối tinh thần trách nhiệm trong thời bình.

Đó cũng là điều mà những người làm công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí mong muốn: không phải chờ đến khi xảy ra vụ việc mới xử lý, mà chủ động loại bỏ nguy cơ ngay từ trong mỗi gia đình.

Với Công an phường Giảng Võ, kết quả từ buổi tuyên truyền ngày 12-9 là một minh chứng sinh động cho phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của từng người dân.

Một buổi tuyên truyền có thể chỉ diễn ra trong vài giờ. Nhưng nếu những điều được nói ra thực sự đi vào cuộc sống, hiệu quả của nó có thể kéo dài nhiều năm. Như câu chuyện của Quang Anh và quyết định của mẹ anh. Và như khẩu K59 cùng 13 viên đạn - từ một kỷ vật của người lính năm xưa, nay đã được tự nguyện giao nộp để không còn trở thành một nguy cơ trong cuộc sống hôm nay.

Một khẩu súng được giao nộp không chỉ là một con số trong kết quả vận động. Đó là dấu hiệu của một nhận thức đã thay đổi. Và đôi khi, sức mạnh của pháp luật bắt đầu từ một câu nói rất giản dị trong mỗi gia đình: “Mình nên giao nộp nó cho Công an”.