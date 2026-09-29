Từ lời nhân chứng 75 tuổi, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Thặm (xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào).

Đây là kết quả sau gần một tháng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào trong mùa khô 2026-2027.

Ông Khăm Vả Xì Chăm Pa chỉ dẫn lực lượng tìm kiếm đến khu vực hang đá ở Lào có bộ đội Việt Nam hy sinh, được an táng. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Trước đó, trong quá trình rà soát địa bàn, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp nhận thông tin từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa (75 tuổi, trú bản Thặm, xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào). Ông từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và biết khu vực hang đá tại địa phương có bộ đội Việt Nam hy sinh, được an táng.

Từ lời kể và thông tin do ông Khăm Vả Xì Chăm Pa cung cấp, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực được xác định.

Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, những hang đá nhỏ, sâu và chật hẹp được lực lượng chức năng bóc tách từng lớp đá để tìm kiếm, khai quật.

Khu vực hang đá ở Lào nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Hài cốt đầu tiên được phát hiện trong một hang đá ở độ cao khoảng 3m, sâu khoảng 3,5m. Cửa hang rộng khoảng 0,5m và càng vào sâu càng hẹp, chỉ đủ hai người nghiêng mình di chuyển.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 răng, 2 đoạn xương cẳng chân đã vỡ, trong đó một đoạn dài khoảng 8cm, đoạn còn lại dài khoảng 7,5cm. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy và hóa thổ.

Bên cạnh hài cốt còn có 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được an táng trong hang đá ở Lào. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Hài cốt còn lại được tìm thấy tại một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5 mét, so với mặt đất cửa hang rộng khoảng 0,7 mét, càng xuống sâu càng chật hẹp.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt với 2 răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm. Nhiều phần xương khác vụn vỡ, số còn lại hóa thổ.

Những di vật được tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin. Sau khi cất bốc, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật được tìm thấy trong hang đá ở Lào. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoàn thành thêm một phần nhiệm vụ được giao mà còn mở ra cơ hội đưa người lính đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.

Từ kết quả bước đầu, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 sẽ tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực có thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh; phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương xác minh từng nguồn tin, dấu tích, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Mùa khô 2026-2027, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đây là nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện địa bàn rộng, chủ yếu là rừng núi hiểm trở, nhiều năm trôi qua khiến địa hình thay đổi, thông tin về vị trí hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ có thể mai một. Thời gian thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm nay cũng dài hơn các đợt trước gần 3 tháng, trong khi chỉ tiêu được giao cao hơn. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ trong Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, bản đồ; rà soát các nguồn thông tin, tìm kiếm nhân chứng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân địa phương.