Từ lời mời gọi, lan tỏa tình yêu với Cao Bằng

Từ bức thư ngỏ đến sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo

Nhà sáng tạo nội dung số Bùi Thị Hoài tích cực quảng bá văn hoá, du lịch Cao Bằng trên facebook và tiktok.

Cao Bằng có lợi thế để phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc. Những địa danh như thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng hệ thống làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian là nguồn cảm hứng sáng tác phong phú cho giới nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và những người làm truyền thông.

Tuy nhiên, để những giá trị ấy được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ cần các hoạt động quảng bá từ phía địa phương mà còn cần sự tham gia của những người có khả năng sáng tạo, kết nối và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng. Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa.

Trong thư, người đứng đầu UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ, nhà báo, chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đến Cao Bằng trải nghiệm, tìm hiểu, giới thiệu những nét đẹp của địa phương; đồng thời có những đánh giá khách quan về chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và khả năng tiếp cận thị trường. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác điều hành, kết nối và truyền thông số, đồng thời nhận trách nhiệm của bản thân và lãnh đạo tỉnh trong việc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Lời mời gọi không đơn thuần là mong muốn có thêm những bài viết, hình ảnh đẹp về Cao Bằng, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động kết nối và sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ bên ngoài.

Chị Bùi Thị Hoài, nhà sáng tạo nội dung số tại Cao Bằng, chia sẻ những suy nghĩ từ quá trình nhiều năm gắn bó với ngành du lịch địa phương: Khoảng 10 năm trước khi quay trở về Cao Bằng tôi cũng từng nghĩ "sao Cao Bằng đẹp mà du lịch kém phát triển thế nhỉ". 10 năm sau, khi lăn lộn trong ngành du lịch này tôi mới hiểu thấu tại sao lại như thế. Để phát triển du lịch của một vùng, một tỉnh đâu chỉ cần một vài bài review, có 1 vài căn homestay là đủ. Còn cần rất nhiều yếu tố vĩ mô hơn, cả chính quyền, cả người dân cùng đồng lòng thì mới được.

Từ góc nhìn của người trực tiếp làm du lịch, chị Hoài cho rằng sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ có ý nghĩa hơn khi gắn với những thay đổi thực chất tại địa phương. Bên cạnh quảng bá, người làm du lịch mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh khó khăn và cùng chính quyền tìm giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến. Đây cũng là điều kiện để những hình ảnh, câu chuyện được lan tỏa trên không gian mạng có thêm sức thuyết phục từ chính trải nghiệm thực tế của du khách.

Những người kể chuyện về vùng đất cội nguồn

Sự quan tâm dành cho Cao Bằng không chỉ bắt đầu từ bức thư ngỏ. Trong nhiều năm qua, không ít nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia đã lựa chọn vùng đất này làm nguồn cảm hứng sáng tác, dành thời gian trở lại, tìm hiểu và ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống con người. Đoàn Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến sáng tác thực tế tại Cao Bằng từ ngày 15 - 19/10, với chủ đề “Cao Bằng - Bản hùng ca cội nguồn”. Trong hành trình 5 ngày, các nghệ sĩ đến nhiều địa danh tiêu biểu, khám phá cảnh đẹp Phong Nậm, tìm hiểu và ghi hình tại các làng nghề truyền thống như làng hương, làng rèn, làng đan nón; đồng thời đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, Pác Bó để tìm hiểu những giá trị lịch sử của vùng đất cách mạng.

Không chỉ ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, chuyến sáng tác còn hướng đến khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống lao động của người dân địa phương qua ngôn ngữ nhiếp ảnh nghệ thuật. Sau chuyến đi, Hội dự kiến tổ chức triển lãm, xuất bản sách ảnh nghệ thuật năm 2026, trao tặng tỉnh 100 cuốn sách ảnh phục vụ công tác đối ngoại và cung cấp các tệp ảnh triển lãm để Cao Bằng sử dụng trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

Những bức ảnh được sáng tác từ trải nghiệm thực tế sẽ góp phần đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với công chúng, không chỉ qua những thắng cảnh nổi tiếng mà còn từ những nét văn hóa đời thường, những làng nghề và con người bình dị.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nhân Quyền, hiện công tác tại Phòng Nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng là người có nhiều gắn bó với Cao Bằng, ông dành thời gian tìm hiểu, ghi lại lễ hội Tẩu Sai của người Dao Đỏ, Dao Tiền và lễ hội Nàng Hai của người Tày, đặc biệt, khi thực hiện bộ ảnh về nghề làm ngói máng tại xã Hạnh Phúc, tác phẩm được đầu tư công phu và đạt giải thưởng nhiếp ảnh uy tín.

Tác phẩm cánh đồng Bồng Sơn, xã Đàm Thuỷ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Việt Khánh lan toả nét đẹp Cao Bằng.

Còn với nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Việt Khánh, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cao Bằng cũng là vùng đất để lại nhiều cảm hứng sáng tác. Mỗi năm anh đều trở lại tỉnh ít nhất 3 lần để tìm kiếm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Việt Khánh nhiều lần xuất hiện trên tạp chí Heritage của Vietnam Airlines, góp phần giới thiệu cảnh quan Việt Nam đến độc giả trong và ngoài nước, trong đó có những hình ảnh về Cao Bằng.

Cả hai nghệ sĩ đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa. Theo các nghệ sĩ, việc chính quyền chủ động kết nối, lắng nghe và tạo điều kiện để những người làm nghệ thuật, truyền thông tham gia quảng bá là hướng đi cần thiết. Khi có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tìm hiểu thực tế và trao đổi với địa phương, các tác phẩm sáng tạo sẽ có chiều sâu hơn, góp phần giới thiệu chân thực những giá trị đặc sắc của Cao Bằng.

Để sự đồng hành trở thành sức lan tỏa lâu dài

Theo số liệu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, 9 tháng đầu năm 2026, Cao Bằng đón hơn 2,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Những con số cho thấy sức hút của điểm đến đang từng bước được khôi phục và cải thiện. Tuy nhiên, để du lịch phát triển bền vững, địa phương vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của đội ngũ nghệ sĩ, nhà báo, chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung số có ý nghĩa thiết thực. Họ không chỉ mang đến những hình ảnh, câu chuyện mới về Cao Bằng mà còn góp phần kết nối địa phương với công chúng, thị trường và những cơ hội hợp tác rộng mở hơn. Đặc biệt, những đánh giá khách quan từ trải nghiệm thực tế có thể giúp các cơ sở du lịch, chủ thể OCOP nhận diện điểm mạnh, hạn chế để từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Điều quan trọng là sự kết nối ấy cần được duy trì bằng những hành động cụ thể, bằng môi trường sáng tạo cởi mở, sự cầu thị trong tiếp nhận phản hồi và những chuyển biến thực chất về chất lượng du lịch, dịch vụ, sản phẩm địa phương. Khi người sáng tạo có cảm hứng để kể chuyện, người dân có điều kiện để phát triển sản phẩm và du khách có những trải nghiệm xứng đáng, hình ảnh Cao Bằng sẽ không chỉ được lan tỏa qua những khuôn hình đẹp mà còn được khẳng định bằng chính sức hấp dẫn của điểm đến.