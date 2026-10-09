Từ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đến mục tiêu xây dựng một quốc gia vận động

Không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô quốc gia, Lễ phát động còn gợi lại một mạch nguồn xuyên suốt trong suốt hơn 80 năm: Từ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc của nhân dân; gần đây nhất là những định hướng mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng “một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày”.

Từ lễ phát động hôm nay là hy vọng về một Việt Nam khỏe mạnh vào ngày mai. Ảnh: Quý Lượng

“Dân cường thì nước thịnh” - tư tưởng xuyên suốt từ những ngày đầu lập nước

Trở lại ngày 27.3.1946. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời chưa đầy một năm, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối diện với muôn vàn khó khăn, cùng lúc chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”.

Chính trong hoàn cảnh đặc biệt gian khó ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt vấn đề sức khỏe và thể lực của nhân dân trong mối quan hệ trực tiếp với sức mạnh quốc gia. Đây cũng là bối cảnh lịch sử được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT.

Ngày 27.3.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Sức khỏe và thể dục, trong đó khẳng định một chân lý giản dị mà sâu sắc: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới đều cần có sức khỏe; mỗi người dân khỏe mạnh sẽ góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào lúc 6h30 ngày 10.10 được kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố. Sự kiện không chỉ tạo khí thế trong ngày phát động mà hướng đến mục tiêu lâu dài là tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện thân thể, từng bước hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh.

Người kêu gọi mọi người, không phân biệt gái trai, già trẻ, đều nên tập thể dục hằng ngày và nêu phương châm đã trở thành tư tưởng lớn của nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam: “Dân cường thì quốc thịnh”.

Nhìn lại thời điểm ấy càng thấy rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bộn bề những nhiệm vụ sống còn của một chính quyền cách mạng mới ra đời, sức khỏe của nhân dân vẫn được Người coi là một nguồn lực căn bản để kiến thiết đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhắc lại dấu mốc này đã đánh giá lời hiệu triệu của Bác đến nay “vẫn còn nguyên giá trị”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với sức khỏe nhân dân. Từ tư tưởng ấy, phong trào rèn luyện thân thể từng bước phát triển trong các tầng lớp nhân dân, gắn với những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chiến tranh, sức khỏe, ý chí và thể lực trở thành một phần của sức mạnh con người Việt Nam; trong hòa bình, thể dục thể thao tiếp tục phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống và xây dựng con người phát triển toàn diện.

Hơn 80 năm qua, tinh thần ấy được Đảng, Nhà nước kế thừa và phát triển bằng nhiều chủ trương, chính sách, phong trào và hệ thống thiết chế thể dục thể thao ngày càng hoàn thiện. Thực hiện lời Bác dạy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục thể thao, từng bước phát triển nền thể thao nước nhà theo hướng toàn dân, toàn diện và ngày càng chuyên nghiệp.

Sự quan tâm đó đã tạo những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Ngày nay, từ những sân tập trong khu dân cư, công viên, trường học đến các câu lạc bộ, phòng tập, đường chạy, phong trào rèn luyện thân thể ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của hàng triệu người dân.

Nhưng trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe cộng đồng, tầm vóc con người và chất lượng sống ngày càng cao, thể dục thể thao cũng đứng trước yêu cầu phải được nhìn nhận ở tầm vóc lớn hơn.

Từ một phong trào đến “xã hội vận động”

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cách tiếp cận không dừng ở việc vận động nhiều người tập thể thao hơn, mà đặt mục tiêu xây dựng “một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày”.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng phải là “nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài” của ngành TDTT trong giai đoạn mới. Thể dục thể thao phải đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, trường học, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và đến được với mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp đề nghị phát động mạnh mẽ phong trào “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Điều cốt lõi không phải là lựa chọn môn nào, bởi đó có thể chỉ là đi bộ, chạy bộ, bơi, cầu lông, đạp xe, dưỡng sinh hay một môn thể thao truyền thống, mà là biến việc rèn luyện thân thể từ một hoạt động mang tính phong trào thành nhu cầu tự thân, thói quen và nếp sống. Đó là một định hướng có ý nghĩa rất sâu sắc.

Bởi xây dựng một quốc gia khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào số lượng sân vận động, thành tích hay huy chương, mà phải bắt đầu từ sức khỏe của từng con người. Khi vận động trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi trường học, mỗi cộng đồng thì thể dục thể thao mới thực sự trở thành một phần của chất lượng sống và một nguồn lực cho phát triển đất nước.

Chính từ tinh thần chỉ đạo đó, Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch, Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố. Sự kiện không chỉ tạo khí thế trong ngày phát động mà hướng đến mục tiêu lâu dài là tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện thân thể, từng bước hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh.

Tại cuộc họp trực tiếp và trực tuyến nhằm chuẩn bị cho sự kiện, các địa phương cùng hai lực lượng Công an, Quân đội cho biết công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất. Hàng nghìn người tại mỗi địa phương dự kiến sẽ tham gia những hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, điều đáng chờ đợi nhất không phải là con số bao nhiêu nghìn hay bao nhiêu vạn người tham gia trong buổi sáng 10.10.

Giá trị thực sự của Lễ phát động chỉ có thể được đo bằng những thay đổi sau đó: Một người chưa từng tập thể thao bắt đầu đi bộ mỗi ngày; một người cao tuổi tìm được môn vận động phù hợp; một em nhỏ hình thành thói quen chơi thể thao; một gia đình cùng nhau dành thời gian vận động thay vì chỉ ngồi trước màn hình.

Bởi vậy, Công điện của Bộ VHTTDL cũng xác định rõ sau Lễ phát động, các địa phương cần tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động tập luyện, vận động mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe và sở thích để từng bước hình thành thói quen, nền nếp trong nhân dân. Đích đến được xác định rõ đó là hướng tới “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.

Từ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm đến những chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay là một sự tiếp nối nhất quán trong tư tưởng chăm lo con người của Đảng và Nhà nước: Sức khỏe của mỗi người dân chính là một phần sức mạnh của đất nước.

Có thể thấy từ một lời kêu gọi cách đây tám thập kỷ đến mục tiêu của hôm nay, mạch nguồn ấy chưa bao giờ gián đoạn.

Và Lễ phát động ngày 10.10 có thể trở thành một dấu mốc mới để tinh thần ấy đi sâu hơn vào cuộc sống - để vận động không còn là việc của riêng ngành Thể thao, mà trở thành lựa chọn tự giác của mỗi người dân, góp phần vun đắp một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.