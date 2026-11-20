Ngày 20/11, Ban chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao.

Qua xác minh, hài cốt được xác định là của liệt sĩ A Niên (sinh năm 1944), nguyên xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 khi tham gia đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.

Lực lượng chức năng xác định vị trí hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang (xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, từ thông tin do hai nhân chứng A Bia và A Nùng cung cấp, Ban chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao đã tiến hành xác minh, khảo sát thực địa, khoanh vùng vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Sau khi xác định vị trí, Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Tiểu đội dân quân thường trực, tổ Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ cùng các lực lượng liên quan và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, khai quật.

Hài cốt được xác định là của liệt sĩ A Niên (sinh năm 1944), nguyên xã đội trưởng, hy sinh năm 1967.

Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, đúng quy trình. Hài cốt cùng các di vật liên quan được thu thập, bảo quản và lập hồ sơ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Ban chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao, việc tìm thấy và quy tập hài cốt liệt sĩ A Niên sau gần 60 năm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Trước đó, ngày 19/11, trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng cũng đã cất bốc, quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực hồ Le Cạn (thôn Hồ Le, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực hồ Le Cạn (thôn Hồ Le, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó có các bình tông khắc tên “Sinh” và “Quốc Khánh”, một mặt khóa thắt lưng, muỗng kim loại, đôi dép, đồ đựng cơm bằng nhôm và tăng quấn.

Từ những dấu tích này, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và phát hiện hai hài cốt. Quá trình cất bốc được thực hiện thận trọng, trang nghiêm; mẫu sinh phẩm được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.