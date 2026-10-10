Từ lời kể người dân, Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ

Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tiến hành đào tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi), trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc cung cấp thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà.

Ông Sáu được mẹ cho biết, trong những năm 1963 - 1968 tại vườn nhà có chôn bộ đội Việt Nam. Năm 1976, gia đình ông dọn vườn đào đường giao thông hào để làm đường mương dẫn nước có phát hiện xương và các di vật của bộ đội.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà gia đình ông Nguyễn Văn Sáu

Sau đó, gia đình đã báo cáo cho chính quyền và tiến hành quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Vì vậy, ông Sáu nghi trong vườn nhà mình vẫn còn hài cốt liệt sĩ nên báo cáo cho Đội K52.

Tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Hài cốt tìm thấy gồm xương chân, xương tay, xương sọ, răng, xương hàm… và di vật là vải võng dù bộ đội, cúc áo.

Đến 9h30 ngày 9.10, lực lượng chức năng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ. Qua kiểm tra ban đầu, hài cốt gồm xương chân, xương tay, xương sọ, răng, xương hàm và một số mảnh xương vụn khác, trong tình trạng phân hủy nặng. Di vật tìm thấy có vải võng dù bộ đội và cúc áo.

Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện các bước tiếp theo để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.