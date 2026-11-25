Những ký ức được lưu truyền qua nhiều thế hệ

Giữa khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật, ở xóm 4, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi, những tấm bạt được căng lên che nắng, che mưa cho khu vực khai quật. Bên dưới, cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, cẩn trọng tìm kiếm, phân loại từng phần hài cốt. Mỗi mẩu xương được phát hiện đều được nâng niu, thu gom và bảo quản theo đúng quy trình.

Ít ai nghĩ rằng, dưới khu vườn bình yên ấy lại có một hố chôn tập thể bộ đội từ những năm tháng chiến tranh ác liệt. Thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ chủ yếu được lưu giữ qua lời kể của người dân địa phương.

Các lực lượng chức năng đào tìm tại các vị trí nghi ngờ hố chôn tập thể.

Ông Nguyễn Văn Nhật, chủ khu vườn, năm nay 50 tuổi. Khi sự việc xảy ra, ông chưa chào đời. Những gì ông biết về hố chôn tập thể chủ yếu được nghe cha kể lại. Theo đó, sau một trận đánh, địch dùng xe ben chở thi thể bộ đội đến khu vực Gò Mồ để chôn lấp. Tuy nhiên, qua nhiều năm, vị trí chính xác của hố chôn dần bị lãng quên.

Khi chính quyền địa phương tổ chức xác minh, khảo sát và triển khai tìm kiếm, gia đình ông Nhật đã đồng tình, tự nguyện tạo điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ ngay trong khu vườn của mình, dù việc khai quật ảnh hưởng đến cây trồng và sinh hoạt gia đình.

Chứng kiến những phần hài cốt đầu tiên được tìm thấy, ông Nhật xúc động: “Trực tiếp chứng kiến các lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong vườn cây nhà mình, tôi thấy xúc động lắm. Tôi chỉ mong sớm đưa hài cốt các bác về nghĩa trang liệt sĩ, chứ nằm đây lạnh lẽo quá”.

Cán bộ, chiến sĩ Công binh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà phá bom mìn.

Theo thông tin từ những người từng sinh sống tại khu vực Gò Mồ, khoảng năm 1961-1962, bộ đội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiến công đồn An Hòa, thuộc thôn An Phong, xã Bình Mỹ trước đây. Sau trận đánh, địch sử dụng xe chở khoảng 30-32 thi thể bộ đội đến một hố sâu tại Gò Mồ, sau đó bắt người dân sống gần khu vực đào hố chôn cất.

Một số nhân chứng thời điểm đó còn nhỏ nhưng vẫn nhớ những hình ảnh được chứng kiến và nghe người thân kể lại. Theo thời gian, khu vực xung quanh đồn từng bị quân đội Mỹ phát quang, san lấp nhằm ngăn chặn hoạt động của lực lượng cách mạng. Những dấu tích về hố chôn vì thế dần bị xóa mờ. Sau ngày đất nước thống nhất, địa phương từng tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa xác định được vị trí chính xác.

Từ những thông tin do nhân dân cung cấp, xã Bình Chương tổ chức rà soát, xác minh, khảo sát thực địa. Ngày 10-8-2026, UBND xã báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh về thông tin mộ liệt sĩ tại Gò Mồ. Ngày 19-10, địa phương tiếp tục làm việc với các nhân chứng để xác định cụ thể vị trí chôn cất.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban CHQS xã Bình Chương xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai quật và trình Bộ CHQS tỉnh phê duyệt. Ngày 18-11, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm tại hiện trường. Đến 8 giờ 30 phút ngày 19-11, những phần hài cốt đầu tiên được phát hiện. Sau nhiều ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ.

Không để sót hài cốt liệt sĩ

Phát hiện vị trí hố chôn tập thể đã khó, việc khai quật, bóc tách và phân loại từng phần hài cốt càng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Các hài cốt nằm tập trung trong cùng một khu vực, cách nhau khoảng 1 đến 2m; nhiều phần đã phân hủy, nằm xen lẫn trong đất, có những mẩu xương rất nhỏ.

Trung tá Đoàn Hữu Công, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Chương cho biết, nền đất khu vực này pha cát nên việc đào tìm tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, do các hài cốt nằm gần nhau trong cùng một hố chôn tập thể, cán bộ, chiến sĩ phải hết sức cẩn trọng trong quá trình bóc tách, phân loại, bảo đảm không bỏ sót các phần di cốt.

Thời tiết những ngày khai quật cũng không thuận lợi, mưa kéo dài. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ phải căng bạt phía trên, be bờ xung quanh, ngăn nước mưa tràn vào khu vực khai quật. Từng lớp đất vẫn được bóc tách cẩn thận, từng dấu tích được kiểm tra kỹ lưỡng.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra di vật nghi của liệt sĩ.

Trung tá Đoàn Hữu Công chia sẻ: “Trong quá trình khai quật, gặp trời mưa nên anh em làm việc hết sức thận trọng. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo anh em khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tìm kiếm triệt để, không để sót bất kỳ mẩu xương nào, kể cả những mẩu xương nhỏ nhất”.

Cùng với khai quật, công tác bảo đảm an toàn tại hiện trường được đặc biệt chú trọng. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tăng cường cán bộ, chiến sĩ công binh cùng máy dò mìn, máy dò bom và các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi trong chiều 25-11, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tăng cường cho xã Bình Chương 25 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, quy tập. Lực lượng công binh vừa kiểm tra, bảo đảm an toàn khu vực, vừa phối hợp hỗ trợ đào tìm, đưa hài cốt liệt sĩ lên khỏi mặt đất.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn với người lính như thắt lưng, vỏ kem đánh răng và một số vật dụng quân trang khác. Những hiện vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trách nhiệm với người đã ngã xuống

Câu chuyện tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ, xã Bình Chương cho thấy, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ dựa vào phương tiện, trang thiết bị hay hồ sơ, tài liệu lưu trữ, mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân.

Trong chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nhưng do điều kiện chiến đấu, địa hình phức tạp và sự khốc liệt của bom đạn, không ít trường hợp chưa thể xác định được nơi an táng ban đầu. Sau nhiều thập kỷ, địa hình thay đổi, nhân chứng ngày càng ít, thông tin về các phần mộ cũng dần mai một. Vì vậy, mỗi lời kể, mỗi ký ức của người dân, mỗi dấu tích được phát hiện đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ những thông tin ban đầu còn chưa đầy đủ, bằng sự kiên trì xác minh, đối chiếu, khảo sát thực địa và tổ chức lực lượng, địa phương đã từng bước làm sáng tỏ vị trí hố chôn tập thể tại Gò Mồ. Đặc biệt, sự đồng thuận, tự nguyện của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật đã góp phần quan trọng giúp nhiệm vụ được triển khai thuận lợi.

Đây cũng là một trong những giá trị thiết thực mà “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân; đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà chờ tại Ban CHQS xã Bình Chương.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực rà soát nguồn thông tin, tổ chức khảo sát, xác minh nhân chứng, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tìm kiếm, khai quật, quy tập.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 25-11-2026, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đồng thời tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc đời, một người lính từng có gia đình, quê hương, từng mang trong mình khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Có thể tên tuổi của các bác vẫn đang chờ được xác định, nhưng sự hy sinh ấy chưa bao giờ bị lãng quên.

Từ Gò Mồ đến những địa bàn còn in dấu tích chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim của những người cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, củng cố niềm tin của nhân dân và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.