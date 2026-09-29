Từ lời chỉ dẫn của người Lào, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ

Ngày 29.9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị của đơn vị vừa cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Thặm, xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Lực lượng tìm kiếm lần tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Lào

Đây là những hài cốt đầu tiên đơn vị tìm thấy sau gần một tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026–2027 trên đất bạn Lào.

Manh mối đến từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa, 75 tuổi, người từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam. Ông cho biết tại khu vực hang đá gần bản có bộ đội Việt Nam hy sinh và được an táng.

Từ lời chỉ dẫn ấy, cán bộ, chiến sĩ khảo sát địa hình, đối chiếu thông tin rồi tìm kiếm trong những hang đá sâu, cửa hẹp.

Hài cốt thứ nhất được phát hiện trong hang đá nằm ở độ cao khoảng 3m. Hang sâu khoảng 3,5m, cửa rộng chừng 0,5m và thu hẹp dần vào phía trong. Tại đây, lực lượng tìm kiếm tìm thấy răng, những đoạn xương đã vỡ cùng 2 mảnh tăng bộ đội, một vỏ đạn trung liên và một thỏi pin.

Hài cốt thứ hai nằm trong một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5m so với mặt đất. Bên cạnh những phần xương còn lại có 3 mảnh tăng bộ đội, một vỏ lựu đạn chày và một thỏi pin. Nhiều phần xương ở cả hai vị trí đã vụn vỡ hoặc hóa thổ sau nhiều năm.

Nhiều manh mối về những bộ hài cốt được tìm thấy qua lời kể của ông Khăm Vả Xì Chăm Pa, 75 tuổi, người từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam

Hai hài cốt và các di vật đã được đơn vị tiếp nhận, bảo quản, thờ cúng theo quy định. Thông tin về danh tính các liệt sĩ hiện chưa được xác định.

Mùa khô 2026–2027, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Từ kết quả này, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền, người dân địa phương rà soát những nguồn tin còn lại.

Giữa địa hình rừng núi đã đổi thay qua nhiều thập kỷ, ký ức của những người như ông Khăm Vả Xì Chăm Pa vẫn là đầu mối quý giá để tìm đường đến nơi các liệt sĩ nằm lại.