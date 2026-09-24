Từ lời cầu cứu nơi xứ người, cô gái Nghệ An được hỗ trợ trở về nhà

Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ chị L.T.K.C (SN 2000, trú tại xã Tương Dương) trở về địa phương an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chị C bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Do thiếu thông tin và tin tưởng những người này, chị C bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Trong thời gian sinh sống tại nước ngoài, chị C cho biết bản thân bị bạo hành và đe dọa. Trước tình cảnh này, chị tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ với người thân và Công an xã Lượng Minh để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, triển khai các biện pháp hỗ trợ. Sau quá trình phối hợp, chị C được đưa trở về quê nhà và bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ đi làm việc, môi giới kết hôn trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và mua bán người.

Khi nhận được lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và kịp thời liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.