Từ liên hoan phim Busan đến Oscar: Cơ hội nào cho điện ảnh châu Á?

Ảnh minh hoạ (chụp từ màn hình)

Sự kiện năm nay đánh dấu bước ngoặt lớn trong bối cảnh BIFF vừa chính thức được công nhận là liên hoan phim hạng A bởi Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Nhà sản xuất Phim (FIAPF).

Đáng chú ý hơn, kể từ năm nay, BIFF sẽ trở thành liên hoan phim duy nhất tại châu Á mở ra cơ hội giúp các bộ phim đủ điều kiện tranh giải Oscar ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Bộ phim giành giải thưởng cao nhất tại BIFF sẽ đủ điều kiện được xem xét gửi tranh giải ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại giải Oscar mà không bắt buộc phải tuân theo các điều kiện chiếu rạp truyền thống trước đó của Viện Hàn lâm

Bất kể bộ phim đó đến từ quốc gia nào hay quốc gia đó đã gửi tác phẩm nào tham dự, bộ phim giành giải Phim hay nhất củaLiên hoan phim quốc tế Busan năm nay sẽ tự động đủ điều kiện được xem xét tranh giải Oscar ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Các liên hoan phim khác cũng mở ra cơ hội đến Oscar này bao gồm Berlin, Cannes, Venice, Toronto và Sundance.

Với các cơ hội mới này, một số nhà làm phim giờ đây có thể hình dung chiến lược dài hạn hơn, bắt đầu bằng việc giành giải thưởng của Busan và tiếp tục với chiến dịch tranh giải Oscar. Điều này rõ ràng có thể tạo ra động lực đáng kể cho việc quảng bá tác phẩm, đồng thời nâng cao mức độ nhận diện và giá trị của bộ phim trên trường quốc tế.

Tại Liên hoan phim Busan, các chuyên gia cũng cho biết việc tuyển chọn các tác phẩm cho hạng mục tranh giải của BIFF là một quá trình vô cùng phức tạp, và đòi hỏi phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau.

Mặc dù vị thế mới này có thể giúp thu hút thêm sự chú ý đến một liên hoan phim vốn đã được xem là “Cannes của châu Á”, BIFF còn mang đến nhiều hoạt động và chương trình đáng chú ý khác.

Ở hạng mục tranh giải, BIFF giới thiệu 13 tác phẩm cạnh tranh giải thưởng Busan Award thuộc 5 hạng mục. Bên cạnh sức hút nghệ thuật và thương mại, BIFF năm nay cũng ghi nhận tranh luận về tự do sáng tạo.

BIFF năm nay cũng quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc tham gia các chương trình giao lưu với khán giả. Bên cạnh đó cũng thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh quốc tế.

Tại BIFF 31, việc được công nhận là liên hoan phim “hạng A”, cùng với số lượng phim tham dự tăng cao và sự hiện diện của nhiều tên tuổi quốc tế, được kỳ vọng giúp BIFF sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất của châu Á trong thời gian tới. Từ đó, nâng cao vị thế của Busan và Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra đến hết ngày 15.10.