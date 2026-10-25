Từ Liêm (Hà Nội): Người phụ nữ bị lừa mất điện thoại khi giúp đỡ người lạ

Theo phản ánh của chị M.A., khoảng 20h15 ngày 14/10, trên đường đi bộ về nhà, chị gặp một người đàn ông lạ mặt tại khu vực ngõ 2 phố Nguyễn Hoàng, dưới chân tòa chung cư Mỹ Đình Plaza 2 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Người này đi xe máy Honda Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, có dáng vẻ khắc khổ, tạo cảm giác như một người làm nghề giao hàng (shipper). Khi tiếp cận, người đàn ông hỏi chỗ gửi xe để vào cửa hàng WinMart đưa đồ. Theo lời kể, đối tượng này tỏ ra khẩn khoản, cầu xin chị M.A hỗ trợ, khiến chị động lòng thương, không mảy may nghi ngờ những yêu cầu tiếp theo.

Tuy nhiên, những yêu cầu liên tiếp của người đàn ông đã khiến chị M.A. dần rơi vào tình trạng mất cảnh giác. Từ việc hỗ trợ mang đồ, cầm tiền, chị tiếp tục làm theo yêu cầu, đưa chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max của mình cho người này giữ hộ. Theo lời kể của chị M.A., người đàn ông nói cần giữ điện thoại để tạo sự tin tưởng, đồng thời cam đoan sẽ cất máy vào cốp xe và không xâm phạm thông tin riêng tư. Thậm chí, còn đưa cho chị M.A giữ chìa khóa xe của mình.

Tuy nhiên, ngay khi chị M.A. mang đồ đi vào sân chung cư, chị mới nhận ra sự bất thường và lập tức quay lại tìm người đàn ông. Lúc này, người đàn ông đã rời khỏi hiện trường cùng chiếc điện thoại.

Ngay sau sự việc, chị M.A. đã đến Công an phường Từ Liêm trình báo, đề nghị cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc và hỗ trợ tìm lại tài sản.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng phản ánh từng gặp những tình huống có dấu hiệu tương tự, khi người lạ tiếp cận, đưa ra các đề nghị giúp đỡ hoặc yêu cầu bất thường nhằm khiến người đối diện mất cảnh giác.

Vụ việc là lời cảnh báo về những tình huống trong đó lòng tin và tâm lý sẵn sàng giúp đỡ người khác có thể bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Đáng lưu ý, việc các yêu cầu được đưa ra liên tiếp, từ những đề nghị tưởng chừng bình thường đến yêu cầu giao tài sản có giá trị, có thể khiến nạn nhân không kịp dừng lại để đánh giá tính hợp lý của từng hành động.

Trong đời sống thường ngày, tinh thần tương trợ, giúp đỡ người gặp khó khăn là nét đẹp cần được phát huy. Tuy nhiên, sự tử tế cần đi cùng sự tỉnh táo và ý thức tự bảo vệ. Việc hỗ trợ người lạ không đồng nghĩa với việc phải giao tài sản cá nhân hoặc làm theo những yêu cầu thiếu căn cứ, nhất là khi chưa xác định được danh tính và mục đích của người đề nghị.

Từ sự việc trên, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, đặc biệt tại các khu vực ngõ phố, khu dân cư, chung cư và những địa điểm thường xuyên có người qua lại. Khi người lạ liên tục đưa ra các đề nghị bất thường, yêu cầu giữ hộ điện thoại, ví tiền hoặc tài sản có giá trị, mỗi người cần chủ động từ chối, giữ tài sản bên mình và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Bên cạnh ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân, việc kịp thời thông tin, trình báo cơ quan Công an khi xảy ra sự việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác xác minh, phòng ngừa và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.