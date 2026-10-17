Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 và đoàn công tác đã tiến hành rà soát thực tế hệ thống cơ sở vật chất, doanh trại, khu vực kỹ thuật, bãi tập huấn luyện và nắm tình hình tổ chức biên chế, công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị.

Tiểu đoàn Phương tiện không người lái (Bộ Tham mưu Quân khu 5) là lực lượng chuyên ngành chiến đấu mới, hiện đại, công nghệ cao, có chức năng quan trọng trong tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước. Đơn vị chính thức được công bố quyết định thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6-2026 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn trong thời gian qua đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tiếp nhận, quản lý và làm chủ các trang bị, vũ khí hiện đại; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ và nền nếp chính quy.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại doanh trại Tiểu đoàn Phương tiện không người lái.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu thời gian tới, các cơ quan chức năng Quân khu 5 tiếp tục phối hợp, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vật chất, trang bị kỹ thuật và hạ tầng hậu cần; hoàn thiện quy hoạch bãi tập, hệ thống kho tàng, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Tiểu đoàn Phương tiện không người lái, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thuần thục kỹ thuật tác chiến công nghệ cao; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 các giải pháp khai thác, ứng dụng hiệu quả phương tiện không người lái trong tác chiến và cứu hộ, cứu nạn, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".