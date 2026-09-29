Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra tiến độ dự án doanh trại tại phường Bình Khê (TP Quảng Ninh)

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành việc di dời các hộ dân, bàn giao mặt bằng sạch.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, đồng thuận, phối hợp thực hiện. Các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công dứt điểm từng phần việc; bố trí lối đi tạm, bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân trong quá trình thi công. Các đơn vị quân đội chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân di chuyển đến nơi ở mới.

Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời biểu dương những hộ dân gương mẫu chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình đã bàn giao đất thực hiện dự án. Quân khu 3 sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng tuyến đường dân sinh, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất lâu dài của nhân dân.