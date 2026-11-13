Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra các đơn vị tại TP Quảng Ninh

Tại các điểm kiểm tra, Trung tướng Lương Văn Kiểm trực tiếp nắm tình hình triển khai nhiệm vụ, tiến độ thi công, công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, chấp hành quy trình kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ và duy trì hoạt động tại các chốt dân quân biên giới.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp chính quy, tổ chức thi công cơ bản đúng kế hoạch.

Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra tiến độ thi công các công trình trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Đối với các công trình chiến đấu, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, bổ sung các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng của công trình. Quá trình thi công phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định về bảo mật, giữ bí mật quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Đối với các chốt dân quân biên giới, yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời, quan tâm bảo đảm đời sống cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững chắc.

Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra thi công Dự án thành phần số 3 về rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Kiểm tra nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, Trung tướng Lương Văn Kiểm ghi nhận các nhà thầu cơ bản chấp hành đúng kế hoạch, phương án kỹ thuật thi công đã được phê duyệt; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công đúng quy trình, bảo đảm tiến độ và an toàn. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; đơn vị tư vấn, giám sát phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị cần củng cố hệ thống doanh trại, kho tàng; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho bộ đội. Các lực lượng phối hợp làm tốt công tác dân vận, giữ vững mối đoàn kết quân dân và bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.