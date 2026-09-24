Tư lệnh Quân khu 1 thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm 2026

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: Năm 2026 tổng diện tích rà phá bom, mìn, vật liệu nổ là 4.824ha, hiện nay đã tiến hành rà phá được 3.995ha, đạt 82,5%; triển khai rà phá bom, mìn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là 1.433ha, theo kế hoạch đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành; hỗ trợ lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại các xã Khuất Xá, Kiên Mộc; đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày, đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt trong cơn bão số 4 vừa qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã sơ tán, di dời 3.493 hộ dân đến nơi an toàn, huy động lực lượng khoảng 8.294 người, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác, cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 3, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và nhiều loại phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Công tác tuần tra bảo vệ biên giới được thực hiện nghiêm túc; công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được tiến hành chặt chẽ. Duy trì nghiêm công tác đối ngoại biên phòng và phối hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các đơn vị ban CHQS xã, phường làm rõ về công tác tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị thời gian qua. Việc thực hiện công tác trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật, nền nếp chính quy, tác phong công tác của bộ đội.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng mà các đơn vị đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tiếp theo, các đơn vị cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở có trình độ năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường; tiếp tục thực hiện công tác rà soát sắp xếp cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS xã, phường; quản lý chặt chẽ quân nhân chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận. Bộ CHQS tỉnh cần tập trung nghiên cứu các phương pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ huy của Bộ CHQS tỉnh đối với ban CHQS xã, phường; Đoàn Kinh tế quốc phòng 338 phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh quản lý quân nhân thuộc quyền;...