Tư lệnh quân đội New Zealand từ chức vì 'quan hệ không phù hợp'

Tướng Tony Davies. Ảnh: New Zealand Herald

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Davies nói: “Tôi lấy làm tiếc vì đã không khai báo việc này khi có cơ hội... Việc từ chức xuất phát từ lý do cá nhân, bắt nguồn từ những sai lầm trong phán đoán mà tôi đã mắc phải trong quá khứ và tôi xin chịu trách nhiệm về những sai lầm đó. Những sai lầm này đi ngược lại các giá trị của Lực lượng Quốc phòng”.

Ông Davies không nói rõ hoàn cảnh của mối quan hệ cũng như thời điểm xảy ra sự việc. Ông Davies gia nhập Không quân New Zealand năm 1984 và trở thành người đứng đầu Lực lượng Quốc phòng New Zealand vào năm 2024.

Quân đội nước này cho biết quyền lãnh đạo đang được chuyển giao cho Phó tư lệnh, Chuẩn đô đốc Mat Williams và không đưa ra bình luận thêm. Vụ việc đã được chuyển tới Tổng thanh tra độc lập, cơ quan có nhiệm vụ điều tra các hành vi trong quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Paul Goldsmith cho biết ông đã tiếp nhận đơn từ chức của ông Davies. Trong một tuyên bố, ông Goldsmith gọi đây là vấn đề liên quan đến “tính chính trực” và cho biết đã nhất trí với ông Davies rằng vị tướng này không thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện tại.

Theo trang web của quân đội New Zealand, ông Davies tốt nghiệp khóa Chỉ huy và Tham mưu Không quân tại căn cứ không quân Maxwell, bang Alabama, Mỹ vào năm 2000 và Trường Cao đẳng Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia ở London vào năm 2013.