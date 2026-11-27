Mới đây, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha, Quyền Trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đội Công binh số 5 Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành cùng cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam đón Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha. Ảnh: ĐỨC UY

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5 Việt Nam cho biết, trong điều kiện an ninh còn nhiều thách thức, đơn vị đã đồng thời triển khai sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch phục vụ cung ứng và tuần tra chiến lược như Mabek - Tajalei - Sink - Todach, Bắc Abyei - Todach và tuyến đường trục chính khu vực phía Nam Banton; chuẩn bị mặt bằng tại Doanh trại thông minh Banton; gia cố hệ thống thoát nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Sở Chỉ huy phái bộ và xây dựng doanh trại cho Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Tiểu đoàn Bộ binh Ấn Độ.

Đội Công binh số 5 triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm hoạt động của Phái bộ UNISFA. Ảnh: XUÂN PHƯƠNG

Đồng thời, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã duy nghiêm các chế độ, nền nếp, nhất là công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, xe-máy, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phái bộ giao, được Quyền Trưởng Phái bộ đánh giá cao. Trong đợt kiểm tra trang thiết bị chính của Phái bộ ngày 16-11 đối với Đội Công binh số 5, 100% trang bị của đơn vị được đánh giá đủ điều kiện hoạt động tốt và bảo đảm đầy đủ các tính năng kỹ thuật.

Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà Đội Công binh số 5 Việt Nam đạt được chỉ sau hơn một tháng triển khai nhiệm vụ. Tư lệnh Phái bộ ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng thuộc Phái bộ UNISFA.

Người dân địa phương mang dê đến tặng cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam đang thi công nâng cấp đường giao thông tại Abyei. Ảnh: XUÂN PHƯƠNG

Đặc biệt, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao các hoạt động hợp tác quân - dân sự (CIMIC), tiêu biểu là việc cải tạo, xây dựng trường mầm non và tiểu học Gung-Bial. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em, vừa tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng sở tại, qua đó củng cố niềm tin của người dân địa phương đối với Phái bộ UNISFA.

Tư lệnh Phái bộ khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn và động viên cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào thành công chung của Phái bộ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha cùng các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Chuyến thăm và sự ghi nhận của lãnh đạo Phái bộ UNISFA là động lực để Đội Công binh số 5 Việt Nam tiếp tục phát huy uy tín, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào sứ mệnh chung của Liên hợp quốc.

Mỗi tuyến đường được sửa chữa góp phần nâng cao khả năng cơ động, tiếp cận địa bàn của lực lượng gìn giữ hòa bình. Mỗi công trình được xây dựng góp phần cải thiện điều kiện hoạt động của Phái bộ và người dân địa phương. Đằng sau những kết quả ấy là sự phối hợp, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của những người lính đến từ nhiều quốc gia.

Trong quá trình thi công nâng cấp đường giao thông, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam đã được người dân địa phương mang dê đến tặng như một cách bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với những đóng góp của lực lượng Công binh Việt Nam.