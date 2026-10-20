Tư lệnh NATO thừa nhận Nga thích ứng nhanh, tiết lộ điều khiến ông mất ngủ

Ảnh minh hoạ: TASS

Theo hãng thông tấn TASS sáng 20/10, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Tư lệnh tối cao Bộ Chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh của NATO, Đô đốc người Pháp Pierre Vandier cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới sáng tạo và có khả năng thích ứng tốt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022

Vị quan chức phụ trách lĩnh vực chuyển đổi và phát triển năng lực của NATO nói: “Họ (các quân nhân Nga) học hỏi và thích ứng”, đồng thời cho biết quân đội Nga hiện không còn giống như năm 2022.

Đô đốc Vandier đặc biệt nhấn mạnh những bước tiến của Nga trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV). Theo ông, việc Nga ứng dụng các công nghệ tiên tiến hơn đã làm giảm đáng kể hiệu quả của một số phương pháp đánh chặn UAV mà Ukraine đang sử dụng.

Trong bối cảnh Nga đạt được những thành công, vị tư lệnh NATO cho rằng liên minh quân sự này đang tụt hậu và có thể rơi vào tình trạng không được chuẩn bị đầy đủ, cũng như không thể theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trên tiền tuyến.

Đô đốc Vandier nói: “Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng chúng ta có năng lực công nghiệp đủ mạnh và có chiều sâu”.

Ông cũng cho biết bản thân thường xuyên chứng kiến các quan chức “chỉ bàn bạc, trì hoãn một số quyết định quan trọng, không cam kết cấp kinh phí, sử dụng một số quy trình lỗi thời”, những điều được cho là khiến ông mất ngủ vào ban đêm.

Về phía Nga, TASS cho biết Moskva đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả những tuyên bố như vậy của các chính trị gia phương Tây là nỗ lực nhằm đe dọa chính người dân của họ và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng NATO đang theo đuổi chính sách “quân sự hóa ồ ạt” và việc mô tả Nga là một “mối đe dọa” đang được sử dụng để biện minh cho quyết định nâng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).