Tư lệnh Lục quân Anh cảnh báo người dân cần chia sẻ gánh nặng quốc phòng

Phát biểu trước khoảng 700 binh sĩ tại doanh trại Catterick, hạt North Yorkshire mới đây, Tướng Roly Walker cho biết các nhà lãnh đạo chính trị Anh sẽ sớm có cuộc trao đổi thẳng thắn với người dân về tình hình thế giới, những rủi ro an ninh mà đất nước đang đối mặt và các biện pháp cần chuẩn bị.

Theo ông Walker, tình hình địa chính trị hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, khiến nhiệm vụ quân sự và vai trò của lực lượng vũ trang ngày càng được chú trọng trong đời sống xã hội Anh. Ông nhấn mạnh người dân cần hiểu rõ vai trò của quân đội cũng như những đánh đổi cần thiết để bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.

Ông Walker nói với các binh sĩ: “Đất nước chúng ta sẽ cần các bạn”, đồng thời cho rằng lực lượng bộ binh thường đặt gánh nặng chiến đấu lên vai những quân nhân trẻ và ít kinh nghiệm nhất.

Trước đó, một người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết, khi các mối đe dọa trở nên phức tạp hơn và tiến gần hơn, vai trò của các liên minh và vấn đề an ninh quốc gia càng trở nên quan trọng. Theo quan chức này, ứng phó với những thách thức an ninh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà còn cần sự tham gia của chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị một lượng nhỏ tiền mặt, nước uống đóng chai và thực phẩm đóng hộp, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác chuẩn bị ứng phó. Ông khuyến cáo người dân cần duy trì sự cảnh giác nhưng không hoảng loạn.

Trong khi đó, khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy khoảng một nửa số người trưởng thành tại Anh cho biết họ không sẵn sàng tham chiến vì đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng đã tăng lên 51%, so với 28% vào tháng 6/2022.

Anh đang thúc đẩy kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn và các thách thức an ninh rộng hơn. Những phát biểu của Tướng Walker tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mức độ sẵn sàng của nước này trước các nguy cơ an ninh cũng như vai trò của người dân trong việc chia sẻ trách nhiệm bảo vệ đất nước.