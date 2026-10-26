Tư lệnh CENTCOM thăm eo biển Hormuz, công bố số liệu an toàn hàng hải

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 25/10/2026, CENTCOM cho biết hoạt động vận tải biển thương mại qua eo biển Hormuz đạt tỷ lệ an toàn trên 95% trong những tháng gần đây. Ảnh: X/CENTCOM

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Đô đốc Brad Cooper đã tới thăm eo biển Hormuz trong bối cảnh lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỷ thùng dầu kể từ mùa hè.

Ngày 25/10, CENTCOM cho biết hoạt động vận tải biển thương mại qua eo biển Hormuz đạt tỷ lệ an toàn trên 95% trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố, CENTCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự trong khu vực, cho biết: “Trong những tháng gần đây, hơn 95% số tàu đi qua eo biển Hormuz đã di chuyển an toàn bất chấp hành động gây hấn vô cớ của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran)”.

Theo CENTCOM, binh sĩ Mỹ đã đạt “cột mốc hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu hơn 1,5 tỷ thùng dầu thô kể từ mùa hè”.

Trong chuyến thăm tuyến đường thủy này, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, nói: “Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng các đối tác vùng Vịnh và ngành vận tải biển”.

CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu buôn đi qua điểm nghẽn hàng hải này trong sáu tháng qua, đồng thời lưu ý hoạt động được đẩy mạnh sau khi Mỹ vô hiệu hóa các thủy lôi do IRGC triển khai trên những tuyến hàng hải quốc tế.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một điểm bất đồng trọng tâm trong cuộc chiến Iran, bùng phát hồi cuối tháng 2 sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Dù Washington khẳng định đã khôi phục hoạt động vận tải qua Hormuz, nhưng an ninh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đối mặt nhiều rủi ro trong bối cảnh xung đột với Iran chưa được giải quyết dứt điểm.