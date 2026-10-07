Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc thăm Trung tâm Đào tạo gìn giữ hoà bình

Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc Faisal Shahkar và các thành viên đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình (GGHB) số 1 của Việt Nam (VNFPU1) trong quá trình diễn tập thực chiến.

Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar và các thành viên đoàn tại buổi kiểm tra.

Tình huống diễn tập diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại phái bộ diễn biến phức tạp. Tình trạng thiếu lương thực, các hoạt động phản đối của xã hội dân sự và sự kích động của một số đối tượng làm gia tăng căng thẳng. Đám đông yêu cầu LHQ và Chính phủ mở các kho lương thực.

Lúc này, Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 tổ chức lực lượng, triển khai và thực hiện các biện pháp an ninh theo nhiệm vụ và mệnh lệnh cấp trên nhằm bảo vệ yếu nhân, nhân viên và cơ sở của LHQ; kiểm soát người, phương tiện tại trạm kiểm soát; duy trì trật tự công cộng trong tình huống biểu tình; phối hợp xử lý tình huống bắt cóc con tin và khôi phục an ninh, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia.

Kiểm tra phương tiện, trang thiết bị của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Với phương châm ưu tiên bảo vệ người và mục tiêu, ngăn chặn tình hình leo thang, duy trì trật tự, giảm thiểu thương vong và bảo đảm hoạt động của phái bộ, VNFPU1 đã thiết lập hệ thống chỉ huy - kiểm soát và an ninh nhiều lớp, cho phép đơn vị chuyển trạng thái liên tục qua 4 tình huống diễn tập.

Nội dung diễn tập tập trung xử lý 4 tình huống an ninh phức tạp tại phái bộ: bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống tại trạm kiểm soát, xử lý tình huống tập trung đông người gây rối trật tự công cộng và triển khai chiến thuật để trấn áp các đối tượng khủng bố, giải cứu người trong khu dân cư bị bắt giữ.

Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 diễn tập tại buổi kiểm tra.

Dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ huy VNFPU1, gần 200 sĩ quan Cảnh sát GGHB đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát GGHB Bộ Công an.

Thông qua buổi diễn tập, đơn vị đánh giá được khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong môi trường giả định có nhiều tình huống phức tạp.

Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 diễn tập theo tình huống giả định.

Đây cũng là dịp để các sĩ quan Công an rèn luyện tác phong, yếu lĩnh kỹ thuật và bản lĩnh, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.

Đơn vị Cảnh sát VNFPU1 đã đạt cấp độ 3 trong Hệ thống đăng ký năng lực sẵn sàng GGHB của LHQ từ tháng 2/2026. Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị và hậu cần để đáp ứng yêu cầu của Cấp độ triển khai nhanh.

Kết thúc buổi diễn tập, Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar đánh giá cao việc chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho buổi diễn tập, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xử lý tình huống nhanh và chính xác, hiệu quả.

Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 diễn tập theo tình huống giả định.

Ông Faisal Shahkar cũng đưa ra nhận xét, đánh giá và hướng dẫn cụ thể những nội dung cần thiết để VNFPU1 tiếp tục hoàn thiện. Những đánh giá góp ý của Tư lệnh Cảnh sát LHQ sẽ được VNFPU1 nhanh chóng tiếp thu, tiếp tục thực hiện các khuyến nghị của đoàn, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ.

Tư lệnh Cảnh sát LHQ Faisal Shahkar đánh giá cao việc chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho buổi diễn tập.

Sau buổi diễn tập, đoàn Tư lệnh Cảnh sát LHQ đã dành thời gian nghe giới thiệu tổng quan về VNFPU1, tham quan khu vực trưng bày phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất của VNFPU1 và Trung tâm Huấn luyện và Nâng cao năng lực GGHB.