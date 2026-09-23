Tư lệnh Binh đoàn 16 kiểm tra nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 tại Đoàn KT-QP 717

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Đoàn KT-QP 717 cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật được duy trì nghiêm túc, nền nếp, đúng kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, gắn với quản lý đất đai, chăm sóc, tái canh, xen canh vườn cây; qua đó tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm, quản lý tình hình địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, đơn vị tích cực hỗ trợ người lao động phát triển sản xuất, triển khai các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập và đời sống. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn ổn định.

Thượng tá Đinh Bạt Hoành, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 717 báo cáo kết quả nhiệm vụ 9 tháng tại buổi kiểm tra.

Trong chương trình kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền và đoàn công tác đã khảo sát thực tế vườn cây cao su và diện tích đang thực hiện tái canh. Qua kiểm tra, đồng chí Tư lệnh yêu cầu Đoàn KT-QP 717 thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật trong toàn bộ quá trình tái canh; kết hợp hợp lý việc trồng xen để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm nguồn thu trong thời gian kiến thiết cơ bản. Đồng thời, yêu cầu đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật; chủ động phòng, chống sâu bệnh; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho vườn cây; thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn kết luận tại hội nghị.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả Đoàn KT-QP 717 đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí yêu cầu Đoàn KT-QP 717 tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt chẽ đất đai, khai thác hiệu quả các mô hình kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền và đoàn công tác khảo sát thực tế vườn cây cao su và vườn cây tái canh Đoàn Kinh tế quốc phòng 717.

Thông qua kiểm tra, Đoàn KT-QP 717 có thêm cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2026; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.