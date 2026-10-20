Tú Lệ trao 128 bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò giống thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện năm 2026.

Bò giống được lựa chọn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và đáp ứng yêu cầu về chất lượng giống. Trước khi bàn giao, đàn bò đã được tiêm phòng các bệnh theo quy định.

Để đàn bò phát triển tốt, các hộ được hỗ trợ cần chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng đúng kỹ thuật, bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, từng bước nhân rộng đàn bò, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Việc hỗ trợ bò sinh sản giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển chăn nuôi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.