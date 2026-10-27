Tú Lệ tiếp nhận một cá thể diều hâu đen bị gãy cánh
Ngày 27/10, UBND xã Tú Lệ phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mù Cang Chải tiếp nhận một cá thể diều hâu đen do anh Lò Văn Phường, thôn Lìm Thái, xã Tú Lệ tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện con chim này tại khu vực chuồng chăn nuôi của gia đình.
Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định cá thể diều hâu đen có tên khoa học Milvus migrans, trọng lượng 1,2 kg, chưa xác định giới tính, thuộc Nhóm IIB. Cá thể bị gãy cánh, không đủ điều kiện sống trong môi trường tự nhiên nên cần được chăm sóc, cứu hộ.
Tại thời điểm kiểm tra và tiếp nhận, cơ quan chức năng không phát hiện hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái pháp luật đối với cá thể diều hâu đen. Anh Lò Văn Phường đã bàn giao cá thể động vật cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Việc người dân chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã bị thương góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, mua bán hoặc sử dụng trái quy định, chung tay gìn giữ môi trường sinh thái trên địa bàn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tu-le-tiep-nhan-mot-ca-the-dieu-hau-den-bi-gay-canh-post912904.html