Tú Lệ tiếp nhận một cá thể diều hâu đen bị gãy cánh

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định cá thể diều hâu đen có tên khoa học Milvus migrans, trọng lượng 1,2 kg, chưa xác định giới tính, thuộc Nhóm IIB. Cá thể bị gãy cánh, không đủ điều kiện sống trong môi trường tự nhiên nên cần được chăm sóc, cứu hộ.

Ông Lò Văn Phường trao cá thể diều hâu cho lực lượng chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra và tiếp nhận, cơ quan chức năng không phát hiện hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái pháp luật đối với cá thể diều hâu đen. Anh Lò Văn Phường đã bàn giao cá thể động vật cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Việc người dân chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã bị thương góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, mua bán hoặc sử dụng trái quy định, chung tay gìn giữ môi trường sinh thái trên địa bàn.