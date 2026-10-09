Tú Lệ thu khoảng 260 tỷ đồng mỗi năm từ sản xuất cốm

Người dân Tú Lệ thu hoạch lúa nếp để làm cốm cuối mùa.

Nghề làm cốm ở Tú Lệ có hai vụ chính, gồm vụ trái mùa vào tháng 5 và tháng 6; vụ chính kéo dài từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 10. Trong đó, vụ cốm mùa thu là thời điểm người dân tập trung sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu từ lúa nếp Tan để làm ra những mẻ cốm thơm ngon, mang hương vị đặc trưng của vùng đất Tú Lệ.

Hiện toàn xã có 1.020 hộ làm cốm, chiếm gần 40% tổng số hộ dân. Mỗi năm, địa phương cung cấp ra thị trường gần 2.000 tấn cốm, mang lại doanh thu ước đạt 260 tỷ đồng.

Vào thời điểm chính vụ, trung bình mỗi hộ sản xuất khoảng 20 kg cốm/ngày; một số cửa hàng tiêu thụ từ 70 đến 80 kg/ngày. Giá bán cốm bình quân khoảng 130 nghìn đồng/kg.

Người dân Tú Lệ tất bật rang, giã, sàng để hoàn thành những mẻ cốm cuối mùa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhờ chất lượng được khẳng định qua thời gian, cùng với việc chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, cốm Tú Lệ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm làm ra đều tiêu thụ hết, tạo động lực để người dân duy trì và phát triển nghề truyền thống.

Toàn xã Tú Lệ hiện có 1.020 hộ làm cốm, chiếm gần 40% tổng số hộ dân.

Nghề làm cốm không chỉ góp phần khai thác hiệu quả giá trị của cây lúa nếp Tan mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương.

Xã Tú Lệ đã và đang gắn phát triển nghề làm cốm với hoạt động du lịch, qua đó mở rộng cơ hội quảng bá đặc sản, thu hút du khách trải nghiệm quy trình chế biến cốm truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm và sức hấp dẫn của điểm đến Tú Lệ.