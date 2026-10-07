Từ lễ phát động đến mục tiêu xây dựng 'quốc gia vận động'

Để tập luyện thể thao trở thành một phần của cuộc sống

Lễ phát động được tổ chức trong bối cảnh thể dục thể thao cho mọi người đang được đặt ở một vị trí ngày càng quan trọng.

Kế hoạch của Bộ VHTTDL xác định rõ việc tổ chức chương trình xuất phát từ Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; các chủ trương của Đảng về chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc tại đầu cầu Bộ VHTTDL với 34 tỉnh/thành trên cả nước. Ảnh: Trần Huấn

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao và trong buổi làm việc ngày 2.10 với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VHTTDL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục đặt ra yêu cầu tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Từ tinh thần đó, việc vận động mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao không chỉ mang ý nghĩa của một phong trào ngắn hạn mà hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi trong toàn xã hội.

Mục tiêu được xác định khá cụ thể: Phát động sâu rộng phong trào tập luyện trong nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống; đồng thời từng bước hình thành thói quen tập luyện thường xuyên và phát huy vai trò của các cơ quan, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ, các lực lượng xã hội trong phát triển thể thao cho mọi người.

Điểm đáng chú ý vì thế không nằm ở việc có bao nhiêu nghìn người tham gia trong một buổi sáng, mà ở câu hỏi sau ngày phát động, bao nhiêu người sẽ tiếp tục chạy bộ, đi bộ, chơi cầu lông, bóng bàn, bóng đá, tập võ hay lựa chọn một hình thức vận động phù hợp với tuổi tác, sức khỏe của mình?

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong Công điện của Bộ VHTTDL gửi các tỉnh, thành phố: Các địa phương không chỉ tổ chức hoạt động hưởng ứng vào ngày 10.10 mà cần tiếp tục duy trì, phát triển phong trào sau lễ phát động; vận động người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe, sở thích để từng bước hình thành nền nếp tập luyện bền vững.

Chiều 6.10, tại cuộc làm việc do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì, kết nối với các địa phương trên cả nước, tinh thần này tiếp tục được nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, các địa phương cần căn cứ điều kiện, đặc thù để lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp, thiết thực, tránh hình thức.

Quan trọng hơn, đây phải là sự chuyển đổi tư duy từ tổ chức những hoạt động thể thao đơn lẻ sang xây dựng một xã hội vận động, để tập luyện trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi người dân.

Ngày hội mới là điểm khởi đầu

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Lễ phát động sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối với 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến có từ 10.000 - 12.000 người tham gia.

Theo kế hoạch chính thức, chương trình diễn ra sáng 10.10: Từ 6h30 đến 7h15 tổ chức và truyền hình trực tiếp Lễ phát động, kết nối các địa phương; sau đó, từ 7h15, hoạt động chạy đồng hành được triển khai đồng loạt. Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, biểu diễn, thi đấu tiếp tục diễn ra trong ngày 10.10 và sáng 11.10.

Tại cuộc họp chiều 6.10, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ trên nhiều nhóm nhiệm vụ từ kịch bản, cơ sở vật chất, huy động lực lượng, an ninh, y tế đến truyền thông. Đại diện các địa phương, lực lượng Công an, Quân đội cũng bày tỏ sự thống nhất và cho biết đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để hưởng ứng chương trình.

Sự vào cuộc của các địa phương cũng cho thấy quy mô lan tỏa của cuộc vận động. Thay vì áp đặt một mô hình chung, Bộ VHTTDL đề nghị từng tỉnh, thành lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện dân cư, cơ sở vật chất và truyền thống thể thao của mình; đồng thời huy động rộng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, các câu lạc bộ và người dân cùng tham gia.

Kế hoạch nhấn mạnh các hoạt động phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm và tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm.

Nếu ngày 10.10 chỉ dừng lại ở những cuộc chạy đồng hành đông người, những màn biểu diễn hay những con số tham dự ấn tượng thì ý nghĩa của Lễ phát động vẫn chưa trọn vẹn. Điều được kỳ vọng hơn là sau ngày hội ấy, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một hình thức vận động phù hợp và duy trì nó như một phần của cuộc sống.

Từ một cuộc chạy buổi sáng, một trận cầu lông sau giờ làm việc, một vòng đi bộ trong công viên hay vài chục phút tập luyện mỗi ngày, những lựa chọn tưởng như rất nhỏ của từng cá nhân khi được duy trì bền bỉ sẽ tạo thành nền tảng của một cộng đồng khỏe mạnh.

Và đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của Lễ phát động: Không phải kêu gọi người dân vận động trong một ngày, mà hướng tới để mỗi ngày đều có thêm những người chủ động vận động vì sức khỏe của chính mình, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.