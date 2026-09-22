Tự lấy dị vật tại nhà, bé trai 9 tuổi suýt hỏng tai

Video bác sĩ nói về trường hợp tự lấy dị vật trong tai suýt hỏng tai. Video: Phương Anh

Theo gia đình, khi đang chơi đồ chơi, bé bất ngờ bị viên bi nhỏ lọt vào tai. Phản xạ tự móc tai khiến viên bi càng vào sâu. Gia đình đưa bé đến cơ sở y tế gần nhà nhưng việc lấy dị vật không thành công, làm tai bé chảy máu. Sau đó, trẻ được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Dị vật (viên bi sắt) sau khi được phẫu thuật gắp ra. Ảnh: Phương Anh

Tại đây, các bác sĩ xác định viên bi sắt đã xuyên qua màng nhĩ, kẹt sâu trong hòm nhĩ.

Kết quả chụp CT và đo thính lực cho thấy dị vật làm rách màng nhĩ, tổn thương chuỗi xương con và khiến sức nghe của bệnh nhi giảm hơn 60%.

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật, vá màng nhĩ và ghép trụ titan nhân tạo để tái tạo hệ thống dẫn truyền âm thanh, khôi phục tối đa sức nghe cho bé.

Khuyến cáo từ bác sĩ: Không tự ý lấy dị vật: Cha mẹ tuyệt đối không dùng tăm bông, nhíp, que ngoáy tai để tự móc dị vật, tránh đẩy dị vật vào sâu gây thủng màng nhĩ hay hỏng chuỗi xương con. Đưa đến cơ sở chuyên khoa: Khi trẻ bị lọt dị vật hoặc có dấu hiệu đau, chảy máu, nghe kém, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng. Phòng ngừa tai nạn: Lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, tránh các chi tiết quá nhỏ và nhắc nhở trẻ không đưa vật lạ vào tai, mũi.