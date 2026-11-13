Tự lắp bàn đạp phanh phụ cho ô tô có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được thắc mắc của bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc muốn lắp thêm bàn đạp phanh phụ để hướng dẫn vợ khi mới có giấy phép lái xe.

Anh Phúc băn khoăn, việc lắp đặt thiết bị này có bị xử phạt khi phương tiện lưu thông trên đường và có phải tháo bỏ khi đưa xe đi đăng kiểm hay không?

Ô tô tự ý lắp bàn đạp phanh phụ không thực hiện chứng nhận cải tạo sẽ bị từ chối đăng kiểm (ảnh minh họa).

Liên quan đến vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư 30/2026/TT-BXD, ô tô lắp đặt, thay thế hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua dẫn động cơ khí được xác định là cải tạo xe cơ giới. Tuy nhiên, trường hợp này không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo.

Như vậy, chủ xe vẫn phải thực hiện thủ tục cải tạo phương tiện để được cấp giấy chứng nhận cải tạo, đồng thời được cấp chứng nhận đăng kiểm mới phù hợp với tình trạng thực tế của xe.

Trường hợp tự ý lắp thêm bàn đạp phanh phụ mà không thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo, phương tiện có thể bị từ chối kiểm định khi đến kỳ đăng kiểm. Đáng lưu ý, khi tham gia giao thông, chủ xe còn có thể bị xử phạt về hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi tự ý thay đổi tổng thành khung, động cơ, hệ thống phanh, hệ thống truyền động, hệ thống chuyển động và các bộ phận liên quan của xe có thể bị xử phạt từ 65 - 75 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng hoặc các loại xe tương tự ô tô, mức phạt có thể từ 130 - 150 triệu đồng.

Vì vậy, trước khi lắp thêm bàn đạp phanh phụ hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận nào trên xe, chủ phương tiện cần tìm hiểu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục cần thiết, tránh những vi phạm có thể ảnh hưởng đến kết quả đăng kiểm cũng như quá trình lưu thông.