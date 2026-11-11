Tủ lạnh thông minh chưa chắc đã là lựa chọn tốt: 3 lý do nên cân nhắc trước khi mua

Cùng với xu hướng phát triển của nhà thông minh, các thiết bị gia dụng cũng ngày càng được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Trong đó, tủ lạnh được xem là một trong những sản phẩm có mức độ ứng dụng công nghệ nổi bật.

Nếu các dòng tủ lạnh thông thường chủ yếu tập trung vào khả năng làm lạnh, bảo quản thực phẩm và tiết kiệm điện, những mẫu thông minh có thể kết nối Wi-Fi để người dùng theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ từ xa, nhận thông báo khi cửa tủ chưa đóng kín hoặc cần bảo trì.

Ở phân khúc cao cấp, một số sản phẩm còn được trang bị camera quan sát bên trong, màn hình cảm ứng và các tính năng AI hỗ trợ quản lý thực phẩm. Chẳng hạn, dòng Bespoke của Samsung có thể biến mặt trước tủ lạnh thành bảng thông báo kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ nhận diện và theo dõi thực phẩm trong một số điều kiện nhất định.

Những tiện ích này giúp việc quản lý căn bếp trở nên hiện đại, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng thực sự cần thiết với mọi gia đình. Trước khi chi thêm tiền cho một chiếc tủ lạnh thông minh, người mua nên cân nhắc ba vấn đề sau.

3 điều cần cân nhắc khi mua tủ lạnh thông minh

Nguy cơ về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Đây là một trong những điểm đáng lưu ý khi đưa thiết bị kết nối internet vào không gian gia đình.

Tủ lạnh thông minh có thể thu thập và truyền tải một số dữ liệu trong quá trình hoạt động. Tùy từng sản phẩm, những thông tin này có thể bao gồm trạng thái thiết bị, thói quen sử dụng, dữ liệu từ các tính năng nhận diện thực phẩm hoặc thông tin liên quan đến tài khoản người dùng.

Việc kết nối Wi-Fi cũng khiến thiết bị trở thành một phần trong mạng lưới internet gia đình. Nếu hệ thống bảo mật không được thiết lập tốt, tài khoản hoặc thiết bị có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Trong một số trường hợp, thiết bị thông minh có lỗ hổng bảo mật còn có nguy cơ bị lợi dụng làm điểm xâm nhập vào mạng nội bộ.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần quan tâm đến chính sách thu thập và sử dụng dữ liệu của nhà sản xuất. Một số thông tin có thể được sử dụng để cải thiện dịch vụ, phân tích hành vi hoặc phục vụ hoạt động tiếp thị.

Vì vậy, trước khi mua, nên tìm hiểu rõ thiết bị thu thập những dữ liệu nào, có chia sẻ với bên thứ ba hay không và người dùng có thể kiểm soát các quyền truy cập đến đâu. Việc sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp nếu có và thường xuyên cập nhật phần mềm cũng là những biện pháp cần thiết.

Tủ lạnh thông minh có thể thu thập và truyền tải một số dữ liệu trong quá trình hoạt động

Giá bán cao, chưa chắc mọi tính năng đều đáng tiền

Chi phí là yếu tố tiếp theo cần cân nhắc, đặc biệt với những gia đình có ngân sách mua sắm giới hạn.

Trên thực tế, khoảng cách giá giữa một chiếc tủ lạnh thông thường và dòng có kết nối thông minh cơ bản đôi khi không quá lớn. Tuy nhiên, khi được trang bị thêm màn hình cảm ứng, camera, AI và các tính năng quản lý thực phẩm, giá bán có thể tăng đáng kể.

Một ví dụ được bài viết gốc đề cập là vào tháng 9.2026, Samsung bán hai phiên bản tủ lạnh Bespoke bốn cửa với mức giá lần lượt khoảng 5.000 USD và 3.600 USD. Đây là khoản đầu tư không nhỏ, đặc biệt khi người dùng cần cân đối thêm chi phí cho những thiết bị gia dụng thiết yếu khác.

Điều đáng nói là không phải gia đình nào cũng khai thác hết những tiện ích được tích hợp. Với người thường xuyên đi chợ, ít khi kiểm tra thực phẩm qua camera hoặc không có nhu cầu sử dụng màn hình cảm ứng trên tủ lạnh, một số tính năng cao cấp có thể trở nên dư thừa.

Do đó, thay vì chỉ nhìn vào số lượng công nghệ được trang bị, người mua nên xác định nhu cầu thực tế. Khả năng bảo quản thực phẩm, dung tích phù hợp, mức tiêu thụ điện và độ bền vẫn là những tiêu chí quan trọng cần ưu tiên.

Sửa chữa phức tạp, nguy cơ lỗi thời phần mềm

Một chiếc tủ lạnh càng tích hợp nhiều công nghệ thì hệ thống linh kiện và phần mềm càng phức tạp. Điều này có thể khiến quá trình sửa chữa trở nên tốn kém hơn khi thiết bị gặp sự cố.

Ngoài những bộ phận làm lạnh thông thường, tủ lạnh thông minh còn có thể sở hữu màn hình cảm ứng, camera, cảm biến, mô-đun kết nối Wi-Fi và các bảng mạch điều khiển riêng. Nếu một trong những bộ phận này hỏng hóc, người dùng có thể phải tìm đến dịch vụ sửa chữa chuyên biệt, thay vì chỉ xử lý những lỗi kỹ thuật thông thường.

Một vấn đề khác ít được chú ý là vòng đời hỗ trợ phần mềm. Các nhà sản xuất có thể ngừng cập nhật hoặc hỗ trợ một số tính năng trực tuyến khi sản phẩm đã cũ. Khi đó, tủ lạnh vẫn có thể thực hiện tốt chức năng làm lạnh và bảo quản thực phẩm, nhưng những tiện ích thông minh phụ thuộc vào ứng dụng, máy chủ hoặc dịch vụ trực tuyến có nguy cơ bị hạn chế.

Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị sử dụng lâu dài của một thiết bị có giá bán cao nhưng nhiều tính năng lại phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm của nhà sản xuất.