Tủ lạnh siêu thị khắp châu Âu nghi bị tấn công mạng đồng loạt

Ngày 3/11, nhiều nhà bán lẻ tại Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển đồng loạt báo cáo sự cố hệ thống làm lạnh.

Một số công ty xác nhận bị tin tặc tấn công, khiến nhiệt độ tủ đông tại nhiều cửa hàng bị đẩy lên 50 độ C. Ông Christophe Hansen, Ủy viên Nông nghiệp và Thực phẩm Liên minh châu Âu, gọi đây là nỗ lực cố ý nhằm phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm và làm giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Sự việc diễn ra ngay sau vụ tấn công tại Pháp tháng trước, khi tin tặc chiếm quyền điều khiển hệ thống làm mát của khoảng 700 siêu thị. Chúng đẩy nhiệt độ lên cao, gây hỏa hoạn và phá hủy lượng lớn thực phẩm.

Tại Thụy Điển, chuỗi Coop cho biết 6 cửa hàng đã bị ảnh hưởng. Đại diện siêu thị ICA xác nhận một số chi nhánh cũng gặp sự cố. Một cửa hàng ICA ở Sjöbo thông báo tủ lạnh bị hack và cài đặt mức 50 độ C, trong khi chi nhánh tại Stockholm cho biết hàng hóa bị phá hủy hoàn toàn.

Ông John Billow, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Thụy Điển, nhận định nước này có nhiều thiết bị công nghệ vận hành cần được cập nhật bảo mật khẩn cấp.

Nhà bán lẻ Ahold Delhaize xác nhận hàng chục siêu thị tại Bỉ và Luxembourg cũng bị ảnh hưởng. Dù trung tâm phân phối hoạt động bình thường, nhiều kệ hàng làm lạnh tại các điểm bán lẻ đã trống trơn.

Tại Bỉ, hàng loạt cửa hàng Spar, Shop & Go và Proxy Delhaize phải huy động kỹ thuật viên ngắt kết nối hệ thống xuyên đêm. Đại diện chuỗi Carrefour và Ikea tại Bỉ cũng xác nhận hệ thống đông lạnh bị tấn công mạng, gây hư hỏng thực phẩm.

Tại Phần Lan, chuỗi siêu thị Kesko đang điều tra sự cố tương tự. Ở Estonia, tin tặc xâm nhập máy tính điều khiển của một siêu thị và tăng nhiệt độ lên 50 độ C nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Tại Ireland, chuỗi SuperValu cũng phải rút thực phẩm đông lạnh khỏi 13 cửa hàng sau sự cố không gian mạng nhắm vào một mẫu máy làm lạnh cụ thể.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là hành vi phá hoại có chủ đích, không phải tống tiền.

Ông Tom Hegel cho biết ngành bán lẻ là mục tiêu dễ dàng do sử dụng nhiều bộ điều khiển làm lạnh kết nối mạng.

Chuyên gia Patrick Lamplmair cảnh báo các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn vì thủ đoạn này ít tốn kém nhưng gây thiệt hại tức thì.

Trong vụ việc ở Pháp, tin tặc đã nhắm vào thiết bị của công ty Đan Mạch Danfoss. Mặc dù nhà chức trách đang khẩn trương điều tra, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.