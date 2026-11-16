Tủ lạnh không phải 'kho vạn năng': Mẹo trữ thực phẩm cuối năm vừa tươi vừa an toàn

Tủ lạnh làm chậm chứ không ngăn được hoàn toàn quá trình vi khuẩn phát triển. Khi cửa tủ liên tục mở ra đóng vào, khi đồ ăn chất chồng bịt kín luồng khí lạnh, nhiệt độ bên trong không còn đủ thấp để giữ thực phẩm an toàn. Hiểu đúng cách tủ lạnh hoạt động sẽ giúp bạn vừa giữ đồ ăn tươi lâu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền chợ trong mùa cao điểm.

Phân tầng nhiệt độ: đặt đúng chỗ, giữ đúng chất

Trong một chiếc tủ lạnh, nhiệt độ không đồng đều ở mọi vị trí, và mỗi loại thực phẩm có một chỗ phù hợp. Ngăn mát nên được duy trì ở mức dưới 5 độ C, ngăn đông ở khoảng âm 18 độ C. Cánh cửa tủ là nơi ấm nhất và nhiệt độ dao động nhiều nhất mỗi khi mở, nên chỉ hợp để các loại gia vị, nước chấm, đồ uống. Nhiều gia đình có thói quen để trứng và sữa ở cánh cửa, nhưng đây lại là những món nhạy cảm, nên để sâu bên trong ngăn mát để giữ ổn định.

Thịt, cá tươi nên đặt ở ngăn dưới cùng của ngăn mát hoặc ngăn chuyên dụng, nơi lạnh nhất, và luôn để trong hộp hoặc túi kín đặt trên một chiếc đĩa để nước không rỉ xuống các thực phẩm khác. Rau củ quả hợp với ngăn riêng phía dưới, nơi độ ẩm cao hơn. Thức ăn đã nấu chín nên để ngăn trên, tách biệt hẳn với thực phẩm sống. Nguyên tắc cốt lõi là đồ chín ở trên, đồ sống ở dưới, để tránh nước và dịch từ thịt cá sống nhiễm vào món đã chế biến.

Bọc kín, chia nhỏ và ghi ngày

Một sai lầm phổ biến là để thức ăn trần hoặc chỉ đậy hờ. Thực phẩm không bọc kín vừa dễ khô, ám mùi lẫn nhau, vừa dễ nhiễm khuẩn chéo. Hãy tập thói quen cho đồ ăn vào hộp có nắp hoặc bọc kín bằng màng bọc, túi zip.

Khi mua nhiều thịt cá để trữ đông, nên chia thành từng phần vừa đủ cho một bữa rồi mới cấp đông, như vậy mỗi lần nấu chỉ cần rã đông đúng lượng cần dùng, tránh việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần vốn làm giảm chất lượng và tăng nguy cơ mất an toàn.

Một mẹo nhỏ mà rất hữu ích là dán hoặc ghi ngày đưa vào tủ lên từng hộp, từng túi. Mắt thường khó nhớ món nào vào tủ trước, món nào sau, nhất là khi tủ đầy. Có ghi chú, bạn sẽ ưu tiên dùng đồ cũ trước, hạn chế cảnh bỏ đi cả túi thực phẩm vì để quên tới mốc hỏng.

Thức ăn chín trong ngăn mát nói chung chỉ nên dùng trong vòng vài ngày; thịt cá sống để ngăn mát nên chế biến sớm, còn nếu chưa dùng ngay thì nên cấp đông.

Đừng để tủ quá tải, và vệ sinh đều đặn

Cuối năm, tâm lý mua tích trữ khiến nhiều tủ lạnh rơi vào tình trạng nhồi nhét. Khi đồ ăn chất quá đầy, luồng khí lạnh không lưu thông được, những món ở giữa và phía trong không đủ lạnh, dẫn tới hỏng sớm mà ta không hay. Hãy để chừa khoảng trống cho hơi lạnh tỏa đều. Mua vừa đủ dùng theo tuần cũng là cách chi tiêu khôn ngoan, vừa đỡ tốn kém vừa giảm lãng phí.

Vệ sinh tủ lạnh định kỳ cũng quan trọng không kém. Lau dọn các ngăn, loại bỏ nước rỉ, vụn thức ăn và những món đã quá hạn giúp ngăn vi khuẩn, nấm mốc tích tụ và khử mùi hôi.

Khi thấy một món có dấu hiệu đổi màu, nhớt, mùi lạ, đừng tiếc rẻ nếm thử, hãy mạnh dạn bỏ đi, bởi chi phí cho một lần đau bụng, ngộ độc luôn đắt hơn giá trị món ăn. Thực phẩm sau khi nấu nên để nguội bớt rồi mới cho vào tủ, không để quá lâu ở nhiệt độ phòng, nhất là trong những ngày trời còn ấm.

Bảo quản thực phẩm đúng cách là một kỹ năng nội trợ tưởng nhỏ mà giữ gìn sức khỏe cho cả nhà, lại giúp đồng tiền đi chợ không trôi vào thùng rác. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp, chiếc tủ lạnh của bạn sẽ thực sự là người bạn đồng hành đáng tin trong gian bếp những ngày cuối năm bận rộn.

Cẩm nang trữ thực phẩm trong tủ lạnh

Ngăn mát dưới 5 độ C, ngăn đông khoảng âm 18 độ C; để đồ chín trên, đồ sống dưới.

Trứng, sữa để sâu trong ngăn mát, không để ở cánh cửa.

Thịt cá sống bọc kín, đặt đĩa hứng, để ngăn lạnh nhất.

Chia nhỏ thịt cá theo bữa trước khi cấp đông; không rã đông rồi đông lại nhiều lần.

Bọc kín mọi thứ, ghi ngày lên hộp, dùng đồ cũ trước.

Đừng nhồi tủ quá đầy; vệ sinh tủ định kỳ, bỏ ngay món có dấu hiệu hỏng.