Tủ lạnh đừng dại đặt ở 4 vị trí này, vừa tốn điện, lại tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc

Cạnh cửa ra vào nhà bếp

Để tiết kiệm diện tích, nhiều gia đình chọn đặt tủ lạnh ngay cạnh cửa ra vào nhà bếp hoặc sát các vách ngăn bằng kính, gỗ. Cách bố trí này có vẻ hợp lý, nhất là với những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nhưng lại dễ gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Trước hết, nếu tủ lạnh bị đặt trong một góc quá kín, xung quanh có nhiều vật cản, không khí khó lưu thông, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình vận hành cũng khó thoát đi. Khi đó, thiết bị có thể phải hoạt động vất vả hơn để duy trì nhiệt độ bên trong, làm tăng mức tiêu thụ điện và ảnh hưởng đến độ bền.

Bên cạnh đó, đặt tủ lạnh ngay sát cửa bếp còn có thể cản trở lối đi, đặc biệt khi cửa mở ra hoặc khi nhiều người cùng sử dụng khu vực nấu nướng. Việc lấy thực phẩm, di chuyển đồ dùng hay mở cửa tủ cũng trở nên bất tiện hơn.

Vì vậy, gia chủ nên ưu tiên vị trí thông thoáng, không nằm trên lối đi chính và không khiến cánh cửa tủ hoặc cửa bếp bị vướng khi mở. Nếu đặt gần vách ngăn, cần bảo đảm khoảng không gian xung quanh đủ để tủ tản nhiệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ban công, nơi thường xuyên chịu nắng mưa

Ban công đôi khi được tận dụng làm nơi đặt tủ lạnh vì trong nhà không còn chỗ trống hoặc gia chủ muốn không gian bếp trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu ban công không được che chắn và không đáp ứng điều kiện vận hành của thiết bị.

Nhiệt độ ngoài trời thay đổi theo thời tiết. Khi nắng nóng kéo dài, tủ lạnh đặt ở ban công có thể phải làm việc nhiều hơn để duy trì độ lạnh, khiến hiệu quả hoạt động giảm và điện năng tiêu thụ tăng. Nếu vị trí đặt tủ thường xuyên tiếp xúc với mưa, độ ẩm cao hoặc nước đọng, các bộ phận điện và linh kiện cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Vào những ngày lạnh, nhiệt độ môi trường xuống thấp cũng có thể tác động đến hoạt động của một số dòng tủ lạnh, tùy theo thiết kế và giới hạn nhiệt độ vận hành mà nhà sản xuất quy định.

Đáng lưu ý, nếu nước mưa lọt vào các bộ phận điện hoặc thiết bị phải hoạt động ngoài điều kiện cho phép, nguy cơ mất an toàn có thể tăng lên. Vì thế, thay vì đưa tủ lạnh ra ban công để giải phóng diện tích trong nhà, gia chủ nên tìm một vị trí khô ráo, ổn định nhiệt độ và được thông gió tốt.

Với căn hộ nhỏ, có thể cân nhắc chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng, thay vì cố bố trí một thiết bị quá lớn trong không gian chật hẹp.

Bạn nên đặt tủ lạnh ở vị trí phù hợp để thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn

Gần bếp gas, bếp từ và các thiết bị tỏa nhiệt

Khi sắp xếp đồ dùng trong bếp, nhiều người thường ưu tiên sự thuận tiện mà chưa chú ý đầy đủ đến khoảng cách giữa tủ lạnh với các thiết bị khác. Trong đó, vị trí sát bếp gas, bếp từ, lò vi sóng hoặc máy làm nước nóng là điều nên tránh.

Các thiết bị nấu nướng có thể tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động. Nếu tủ lạnh đặt quá gần nguồn nhiệt, nhiệt độ môi trường quanh tủ tăng lên, khiến thiết bị khó duy trì độ lạnh ổn định và có thể tiêu thụ nhiều điện hơn. Việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận của tủ.

Ngoài ra, bố trí thiết bị điện không hợp lý, sử dụng nguồn điện thiếu an toàn hoặc để dầu mỡ, vật liệu dễ cháy tích tụ gần khu vực vận hành còn có thể làm tăng rủi ro cháy nổ.

Để hạn chế những nguy cơ này, gia chủ nên bố trí tủ lạnh cách xa bếp nấu và các nguồn nhiệt, đồng thời tuân thủ khoảng cách lắp đặt do nhà sản xuất khuyến nghị. Nếu không gian quá hẹp, có thể cân nhắc giải pháp ngăn cách nhiệt phù hợp, nhưng không được làm cản trở khe thông gió của tủ hoặc gây mất an toàn khi nấu nướng.

Sát tường hoặc bị ép trong hốc quá kín

Một lỗi bố trí khá phổ biến là đẩy tủ lạnh sát tường để tận dụng từng khoảng diện tích. Một số gia đình còn đặt tủ vào hốc tủ hoặc khu vực có nhiều đồ đạc bao quanh, khiến không gian tản nhiệt bị thu hẹp đáng kể.

Trong quá trình hoạt động, tủ lạnh cần trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Nếu các khe thông gió bị che kín hoặc khoảng cách xung quanh không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhiệt lượng khó thoát ra, làm thiết bị vận hành kém hiệu quả và có thể nhanh xuống cấp.

Theo khuyến nghị phổ biến, có thể cần chừa khoảng cách khoảng 10-15cm giữa tủ lạnh và tường. Tuy nhiên, đây không phải con số áp dụng cho mọi mẫu tủ: khoảng hở cần thiết còn phụ thuộc vào thiết kế dàn tản nhiệt, vị trí thoát khí và hướng dẫn của từng nhà sản xuất.