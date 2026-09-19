Tủ lạnh bốc mùi khó chịu: Dùng thứ 'rẻ tiền' này xử lý là sạch thơm như mới, đơn giản, nhanh chóng

Vì sao tủ lạnh có mùi hôi?

Mùi khó chịu trong tủ lạnh không phải lúc nào cũng xuất phát từ một món ăn đã hỏng. Trong nhiều trường hợp, mùi được hình thành do nhiều nguồn khác nhau cùng tồn tại trong không gian kín.

Thực phẩm hỏng hoặc bảo quản quá lâu là nguyên nhân phổ biến. Thịt, cá, rau củ, thức ăn thừa khi bắt đầu phân hủy có thể tạo ra mùi rất rõ. Những món này cần được kiểm tra thường xuyên và loại bỏ nếu có dấu hiệu bất thường.

Thức ăn có mùi mạnh nhưng không được đậy kín cũng dễ khiến toàn bộ tủ lạnh ám mùi. Các món lên men, hành, tỏi, phô mai hoặc trái cây có mùi đặc trưng nên được bảo quản trong hộp kín hoặc túi đựng phù hợp.

Bên cạnh đó, nước sốt, nước thịt hoặc dịch từ thực phẩm sống bị rò rỉ nếu không được lau ngay có thể bám trên khay, thành tủ và các khe nhỏ. Đây vừa là nguồn gây mùi, vừa làm tăng nguy cơ nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm. FDA khuyến cáo người dùng nên lau sạch các vết đổ trong tủ lạnh càng sớm càng tốt và vệ sinh tủ thường xuyên.

Một nguyên nhân khác là tủ lạnh bị nhồi quá nhiều thực phẩm, khiến không khí lạnh khó lưu thông và việc kiểm tra, vệ sinh các góc khuất trở nên khó khăn.

Cách khử mùi tủ lạnh trong khoảng 5 phút

Nếu tủ lạnh chỉ có mùi nhẹ, bạn có thể bắt đầu bằng một trong những nguyên liệu dễ tìm dưới đây.

1. Baking soda

Baking soda là lựa chọn đơn giản để hỗ trợ hấp thụ mùi trong không gian kín.

Bạn chỉ cần cho khoảng nửa chén baking soda vào một chiếc bát nhỏ hoặc hộp mở nắp, đặt ở vị trí ổn định trong ngăn mát. Không nên đổ trực tiếp lên thực phẩm.

Khi baking soda đã để lâu hoặc mùi trong tủ quay trở lại, nên thay bằng phần mới.

2. Vỏ cam, chanh hoặc bưởi

Sau khi sử dụng cam, chanh, bưởi, phần vỏ có thể tận dụng để tạo mùi thơm dễ chịu hơn cho tủ lạnh.

Rửa sạch vỏ, để ráo rồi đặt vào một chiếc đĩa nhỏ trong tủ. Nên thay vỏ sau vài ngày hoặc khi đã khô, mất mùi.

Phương pháp này phù hợp với tình trạng tủ chỉ có mùi nhẹ. Nếu mùi xuất phát từ thực phẩm hỏng hoặc vết bẩn lâu ngày, chỉ dùng vỏ trái cây sẽ không giải quyết được nguyên nhân.

3. Bã cà phê

Bã cà phê sau khi sử dụng có thể được tận dụng như một nguyên liệu hỗ trợ khử mùi.

Hãy phơi hoặc sấy khô bã cà phê, sau đó cho vào một chiếc bát nhỏ và đặt trong ngăn mát. Thay mới khi bã đã mất mùi hoặc bị ẩm.

Cần lưu ý không sử dụng bã cà phê còn ướt vì môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

4. Than hoạt tính

Than hoạt tính có cấu trúc nhiều lỗ nhỏ, thường được sử dụng trong các sản phẩm lọc và hấp phụ mùi.

Bạn có thể đặt than hoạt tính chuyên dụng trong một hộp hoặc túi có khả năng thông khí rồi để vào tủ lạnh. Cách này phù hợp khi tủ có mùi dai dẳng nhưng nguồn gây mùi đã được xử lý.

5. Giấm trắng

Giấm trắng có thể được dùng để hỗ trợ vệ sinh các bề mặt bên trong tủ lạnh.

Trước tiên, lấy toàn bộ thực phẩm ra ngoài, sau đó dùng khăn sạch thấm dung dịch vệ sinh phù hợp để lau các khay, thành tủ và khu vực có vết bẩn. Với các sản phẩm vệ sinh, cần đọc hướng dẫn của nhà sản xuất tủ lạnh và không trộn giấm với các chất tẩy rửa khác.

FDA cũng khuyến nghị làm sạch thành tủ và các kệ bằng nước nóng cùng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó tráng và lau khô.

Muốn hết mùi lâu dài, đừng bỏ qua bước này

Các nguyên liệu khử mùi chỉ giúp hỗ trợ xử lý mùi, không thể thay thế việc loại bỏ nguồn gây mùi.

Khi tủ lạnh bốc mùi, nên thực hiện nhanh theo thứ tự: lấy thực phẩm ra ngoài, kiểm tra từng hộp và túi đựng, bỏ những món hỏng hoặc nghi ngờ không còn an toàn, lau sạch các vết đổ rồi mới đặt nguyên liệu khử mùi vào tủ.

Thực phẩm sống nên được đóng kín để hạn chế nước hoặc dịch thực phẩm rò rỉ. Thức ăn đã chế biến cũng nên bảo quản trong hộp có nắp hoặc túi kín. Việc che đậy thực phẩm và lau sạch chất lỏng bị đổ giúp hạn chế mùi cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo.

4 thói quen giúp tủ lạnh luôn sạch, ít mùi

Kiểm tra tủ lạnh thường xuyên: Mỗi tuần nên dành vài phút xem lại rau củ, thịt cá, thức ăn thừa và những sản phẩm đã mở bao bì.

Không để thực phẩm quá lâu: Với món có dấu hiệu thay đổi bất thường về mùi, màu sắc hoặc kết cấu, không nên cố giữ lại để sử dụng.

Không xếp quá đầy: Tủ lạnh cần có khoảng trống để không khí lạnh lưu thông. Việc chất quá nhiều thực phẩm cũng khiến người dùng khó phát hiện những món bị quên ở phía trong.

Duy trì nhiệt độ phù hợp: FDA khuyến nghị ngăn mát nên được duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn, còn ngăn đông ở khoảng -18°C hoặc thấp hơn. Có thể sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để kiểm tra thay vì chỉ dựa vào mức cài đặt trên bảng điều khiển.

Một chiếc tủ lạnh sạch không nhất thiết phải có mùi thơm nồng. Quan trọng hơn là thực phẩm được bảo quản đúng cách, các vết bẩn được xử lý sớm và nguồn gây mùi không bị bỏ quên. Vì vậy, nếu tủ lạnh bắt đầu có mùi, hãy tìm và loại bỏ nguyên nhân trước, sau đó mới sử dụng baking soda, vỏ cam chanh, cà phê hoặc than hoạt tính để hỗ trợ duy trì không gian sạch hơn.