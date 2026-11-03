Tủ lạnh bị hacker tăng nhiệt lên 50 độ C, loạt siêu thị châu Âu lao đao

Một làn sóng tấn công mạng mới nhắm vào hệ thống làm lạnh của hàng loạt siêu thị tại châu Âu trong đêm 2/11, khiến nhiệt độ tủ lạnh tăng đột ngột lên tới 50 độ C, làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm và buộc một số cửa hàng đóng cửa.

Sự cố được ghi nhận tại Bỉ, Luxembourg, Thụy Điển, Phần Lan, Ireland, Estonia, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Ủy viên Nông nghiệp và Thực phẩm Liên minh châu Âu (EU) Christophe Hansen lên án vụ việc, gọi đây là "một nỗ lực cố ý nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của chúng ta và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng".

Đây được cho là đợt tấn công thứ hai nhắm vào hệ thống làm lạnh siêu thị trong vòng ba tuần, sau sự cố ngày 12/10 tại Pháp khiến khoảng 700 siêu thị bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng chục triệu euro.

Tại Bỉ và Luxembourg, vụ việc tác động đến khoảng 40 siêu thị Delhaize, 15 cửa hàng Carrefour, 5 cửa hàng Spar thuộc tập đoàn Colruyt và 15 siêu thị Intermarché, cùng một số cửa hàng Shop & Go và chi nhánh Ikea tại Mons. Riêng một siêu thị Delhaize ở Hoeilaart ước tính thiệt hại khoảng 100.000 euro hàng hóa.

Tại Thụy Điển, chuỗi Coop ghi nhận sự cố ở 6 cửa hàng, trong khi các siêu thị ICA tại Sjöbo và Stockholm phát hiện hệ thống tủ đông bị can thiệp lúc 2h, khiến toàn bộ hàng hóa hư hỏng. Ở Ireland, 13 cửa hàng SuperValu thuộc Musgrave Group phải thu gom toàn bộ thực phẩm đông lạnh khỏi kệ. Bồ Đào Nha cũng ghi nhận 7 cửa hàng Intermarché bị ảnh hưởng.

Sự cố này diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau sự cố hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp bị tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hệ thống làm lạnh vào đêm 11/10, gây tổn thất nặng nề về thực phẩm và thiệt hại tài chính ước tính lên tới hàng triệu euro.

Ảnh minh hoạ: X/Osint613

Thủ đoạn tàn phá giá rẻ, không nhằm tống tiền

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong phần mềm điều khiển hệ thống làm lạnh công nghiệp từ xa có kết nối internet, sau đó chuyển các bộ bốc hơi sang chế độ xả đá, khiến nhiệt độ tăng vượt ngưỡng an toàn.

Patrick Lamplmair, Giám đốc công nghệ công ty an ninh mạng Tributech, nhận định các vụ việc cho thấy tin tặc đang lặp lại một phương thức tấn công có hiệu quả.

"Ba tuần sau sự cố tại Pháp, các siêu thị ở Bỉ và Thụy Điển đã bị tấn công theo cùng một cách. Đây không còn là một sự cố đơn lẻ. Đây là một phương pháp hoạt động hiệu quả, và kẻ tấn công sẽ tiếp tục sử dụng nó cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa", ông nói.

Theo ông Lamplmair, mục tiêu của tin tặc không phải tống tiền hay đánh cắp dữ liệu mà là trực tiếp phá hoại hạ tầng vận hành của doanh nghiệp. "Tại sao lại là con đường này? Nó rẻ và thiệt hại xảy ra ngay lập tức. Chỉ cần một vài lệnh gửi tới bộ điều khiển nhiệt độ là có thể phá hỏng hàng hóa qua đêm và buộc các cửa hàng phải đóng cửa", ông phân tích.

Thế giới ảo đe dọa trực tiếp đời thực

Stephan Moelans, CEO Sabcobel, đơn vị vận hành hệ thống làm lạnh cho Delhaize, cho biết đội ngũ kỹ thuật phải làm việc xuyên đêm từ 1h để ngắt kết nối internet khỏi các thiết bị bị ảnh hưởng.

Đại diện Carrefour Bỉ Mich Vergauwen khẳng định "đó là một cuộc tấn công mạng, không có lý do nào khác". Trong khi đó, Sarah De Meester, người phát ngôn của Ahold Delhaize, cho biết nguồn cung thực phẩm tươi sống "tạm thời bị hạn chế một phần", dù các trung tâm phân phối vẫn hoạt động bình thường.

Michael Ferdinandsen, CEO công ty an ninh mạng Secomea của Đan Mạch, cảnh báo các vụ việc cho thấy an ninh mạng không còn đơn thuần là bảo vệ thông tin.

"Những sự cố này minh họa lý do tại sao an ninh mạng không còn chỉ là bảo vệ thông tin. Khi kẻ tấn công can thiệp vào công nghệ vận hành, hậu quả sẽ trở thành hiện thực", ông nói.

Cơ quan an ninh mạng tại Bỉ, Thụy Điển và Anh đang phối hợp với các đối tác quốc tế điều tra vụ việc. Trong khi đó, tại Mỹ, giới chức cũng đánh giá khả năng chuỗi sự cố tủ lạnh bất thường tại các căn cứ quân sự hồi đầu tháng 8 có liên quan đến làn sóng tấn công nhằm phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm ở châu Âu.