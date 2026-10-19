Từ 'lắng nghe' đến thấu hiểu và đồng hành cùng phụ nữ

Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh về những đổi mới trong phương thức hoạt động của Hội, thiết thực đồng hành cùng phụ nữ Thủ đô.

Lắng nghe để thấu hiểu

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh thăm, trò chuyện với chị em phụ nữ xã Yên Xuân trong "Tháng nghe phụ nữ nói". Ảnh: Hoàng Lan

- Thưa bà, được biết bắt đầu từ năm 2026, tháng 10 được Hội LHPN thành phố Hà Nội phát động là “Tháng nghe phụ nữ nói”. Bà có thể cho biết ý nghĩa của phát động này và đâu là giải pháp để việc “nghe phụ nữ nói” đi vào thực chất?

- Đúng vậy, hưởng ứng phát động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch “Tháng nghe dân nói” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 93/KH-BTV về tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030.

Tháng “Nghe phụ nữ nói” được lựa chọn tổ chức gắn với kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam hàng năm với mong muốn tháng 10 không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Qua đó, tổ chức Hội nhận diện đúng nhu cầu, kiến nghị giải quyết những vấn đề của chị em từ cơ sở; đổi mới hoạt động của Hội, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và góp phần tăng cường đồng thuận xã hội.

Để hoạt động này được triển khai hiệu quả, không hình thức, Hội LHPN thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai đa dạng các kênh tiếp nhận ý kiến ở các cấp Hội, trong đó phát huy vai trò các nền tảng số của Hội, để những chị em không có điều kiện trao đổi trực tiếp có thể gửi gắm ý kiến, phản ánh vấn đề và theo dõi kết quả giải quyết. Bên cạnh đó, cán bộ Hội tăng cường về địa bàn dân cư, tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe hội viên, phụ nữ, quan tâm những nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương.

Hội phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định. Hiệu quả của “Tháng nghe phụ nữ nói” sẽ được các cấp Hội LHPN thành phố đánh giá bằng kết quả xử lý thực tế và mức độ hài lòng của hội viên, phụ nữ.

- Vậy chị em có thể gửi ý kiến của mình qua các kênh tiếp nhận nào và về những nội dung gì?

- Ở cấp thành phố, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã mở 3 kênh trực tuyến tiếp nhận ý kiến của phụ nữ qua website phunuthudo.com.vn; chuyên mục “Phụ nữ số” trên app iHanoi và fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Song song đó, Hội trực tiếp tổ chức các diễn đàn đối thoại. Vừa qua, Hội đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”. Diễn đàn tạo không gian để các nữ nghệ nhân, nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp cùng trao đổi về vai trò của nữ nghệ nhân trong gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị nghề truyền thống; đồng thời “lắng nghe” các kiến nghị, giải pháp để nữ nghệ nhân tiếp tục phát huy tiềm năng, tham gia sâu hơn vào phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Hội LHPN thành phố cũng sẽ chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói” trực tiếp tại xã Ứng Hòa, trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát, tiếp nhận ý kiến trực tuyến của hội viên, phụ nữ theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, rút kinh nghiệm triển khai trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tùng tại phường Tùng Thiện dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Lan

Tại cơ sở, thực hiện chỉ đạo của Thành Hội, Hội LHPN 126 xã, phường cũng đang tích cực triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói” qua nhiều hình thức như đề xuất tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ; duy trì các mô hình lắng nghe định kỳ tại khu dân cư gắn với sinh hoạt chi, tổ Hội; kết hợp với hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng. Các cấp Hội còn mở rộng ứng dụng công nghệ số để tạo sự lan tỏa, tiếp cận hiệu quả nhất tới đông đảo hội viên phụ nữ thủ đô.

Ghi nhận từ các kênh tiếp nhận cho thấy, chị em hội viên, phụ nữ quan tâm nhiều tới vấn đề về môi trường, việc làm, an toàn thực phẩm, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, chế độ chính sách động viên đội ngũ cán bộ chi hội; việc triển khai các dự án tại các địa phương...

Tiếng nói của chị em đã giúp tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với những vấn đề phụ nữ thực sự quan tâm; đồng thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của Hội báo cáo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, đồng thời gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của phụ nữ.

Hành động để đồng hành và phát huy nội lực

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lan

- Tháng 10 cũng là tháng để ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ, các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội đã có những hoạt động nổi bật nào để chăm lo, phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô, thưa bà?

- Tiếp nối truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” và 96 năm xây dựng, trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã và đang nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần gũi với hội viên; củng cố tổ chức đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; gắn phong trào thi đua của Hội với nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhu cầu của phụ nữ.

Điển hình như phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, khơi dậy ý chí vươn lên, sức sáng tạo của phụ nữ, tham gia xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” tiếp tục được triển khai sâu rộng góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp của người Hà Nội.

Các cấp Hội đang tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua việc chủ động triển khai Đề án 2415 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; tín chấp và quản lý nguồn vốn trên 11.270 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 138.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tăng hơn 716 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm tại chương trình "Phụ nữ Hà Nội phát huy giá trị tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi xanh trong kinh tế tập thể" do Hội LHPN Hà Nội tổ chức. Ảnh: Bảo Lâm

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 11,4 tỷ đồng. Các chương trình "Đồng hành cùng con", "Mẹ đỡ đầu" đã hỗ trợ cho 1.087 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các con có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng mạng, ứng dụng thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo. Đến nay, 100% dữ liệu của 784.666 hội viên đã tích hợp lên ứng dụng iHanoi.

Đặc biệt, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã thu hút hơn 179.000 cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia qua 4 tuần thi; đồng thời tiếp nhận 172 sản phẩm sáng tạo truyền thông số tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, góp phần tích cực lan tỏa sâu rộng và đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc cùng Điều lệ Hội vào cuộc sống. Từ thành phố đến cơ sở, Hội từng bước hình thành các mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tổ Phụ nữ số”, “Gia đình số”…

Phụ nữ Thủ đô hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động. Ảnh: Bảo Lâm

- Nhân dịp 20-10, bà có lời nhắn gửi gì tới chị em phụ nữ Thủ đô?

- Nhân ngày 20-10, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị, em phụ nữ Thủ đô. Mong rằng mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục rèn luyện và lan tỏa mạnh mẽ phẩm chất “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” của phụ nữ Hà Nội, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Xin trân trọng cảm ơn bà!