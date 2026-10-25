Từ lâm thời đến chính thức: Gắn trách nhiệm với niềm tin

Dù quy định cho phép duy trì trưởng thôn lâm thời tối đa 6 tháng, xã Liên Sơn đã chủ động chuẩn bị nhân sự, sớm tổ chức bầu trưởng thôn chính thức, tạo cơ sở để người đứng đầu cộng đồng phát huy vai trò, trách nhiệm trước sự tín nhiệm của Nhân dân.

Từ việc làm cụ thể ở cơ sở

Trên diện tích 3.000 m² trồng dưa lê của gia đình, anh Ngọc Văn Thuyền, trưởng thôn Ao Luông, xã Liên Sơn vừa chăm sóc cây trồng, vừa tính toán hiệu quả kinh tế để có thêm cơ sở vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Trưởng thôn Ao Luông - Ngọc Văn Thuyền (ngoài cùng bên phải ảnh) giới thiệu mô hình trồng dưa lê của gia đình.

Với những diện tích lúa cho thu nhập thấp, anh khuyến khích bà con thử nghiệm các loại hoa màu phù hợp, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị canh tác.

Điều đáng chú ý là trước khi vận động người dân, gia đình anh đã chủ động làm trước. Vụ sản xuất vừa qua, với 1.000 m² dưa lê, gia đình anh hạch toán thu khoảng 40 triệu đồng, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa.

Đầu tháng 9/2026, từ vị trí trưởng thôn lâm thời, anh Thuyền chính thức được người dân bầu làm trưởng thôn Ao Luông. Quãng thời gian đảm nhiệm công việc lâm thời giúp anh từng bước nắm bắt tình hình địa bàn, hiểu rõ hơn những vấn đề người dân quan tâm và xác định những việc cần ưu tiên giải quyết.

“Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn, tôi thấy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn từ thực tế sản xuất của gia đình có thể tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu”, anh Thuyền chia sẻ.

Ở một thôn mà đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, câu chuyện chuyển đổi cây trồng là một trong những nhiệm vụ cụ thể đặt ra với người đứng đầu cộng đồng. Muốn vận động người dân thay đổi cách làm, trưởng thôn phải hiểu điều kiện sản xuất, tính toán hiệu quả và tạo được niềm tin bằng chính việc làm của mình.

Thôn Ao Luông tổ chức bầu trưởng thôn.

Từ chuyện đồng ruộng đến những công việc chung của thôn, vai trò của trưởng thôn được thể hiện qua khả năng nắm bắt tâm tư, kết nối người dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn. Sau sáp nhập, yêu cầu ấy càng trở nên rõ nét khi các thôn cần sớm ổn định hoạt động, tạo sự thống nhất trong cộng đồng và duy trì hiệu quả công việc thường xuyên.

Chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự

Theo quy định tại Nghị định 185, việc chỉ định trưởng thôn lâm thời trong thời hạn không quá 6 tháng tạo khoảng thời gian chuyển tiếp cần thiết để bảo đảm hoạt động ở cơ sở không bị gián đoạn. Tuy nhiên, thời gian lâm thời không đồng nghĩa với việc phải chờ đến hết thời hạn mới tiến hành bầu trưởng thôn chính thức.

Thường trực Đảng ủy xã Liên Sơn làm việc với ban chi ủy các thôn trên địa bàn xã sau khi hoàn thành việc kiện toàn trưởng thôn.

Ông Vũ Đức Trung - Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn cho biết, sau khi kiện toàn cấp ủy chi bộ, xã chỉ định bí thư chi bộ và trưởng thôn lâm thời để bảo đảm hoạt động liên tục.

Sau một tháng theo dõi, đánh giá, nhận thấy đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ tương đối hiệu quả, được người dân đồng tình, ủng hộ, cấp ủy xã đã bàn bạc, thống nhất đẩy nhanh tiến độ bầu trưởng thôn chính thức.

Cùng với việc sắp xếp địa bàn, cấp ủy xã tập trung rà soát nhân sự, trao đổi với các chi bộ thôn cũ để lựa chọn, giới thiệu những người có uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng đảm đương công việc chung. Việc lựa chọn cũng hướng đến những nhân tố mới, có điều kiện tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý thôn trong giai đoạn hiện nay.

Cách làm của Liên Sơn là việc chuẩn bị nhân sự không tách rời quá trình vận hành thực tế. Thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng thôn lâm thời giúp địa phương có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm và mức độ tín nhiệm của người được giới thiệu. Trên cơ sở đó, phương án nhân sự được thống nhất trước khi đưa ra để người dân lựa chọn. Ông Vũ Đức Trung - Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn

Kết quả, 100% trưởng thôn lâm thời được bầu làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Toàn bộ cử tri có mặt tại các cuộc bầu cử đều nhất trí bỏ phiếu cho những người được giới thiệu. Kết quả này thể hiện sự thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong quá trình kiện toàn đội ngũ ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để những người được bầu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của thôn.

Cán bộ, đảng viên thôn Ao Luông họp bàn giải pháp vận động người dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn.

Trưởng thôn là người trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc chung của cộng đồng, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phản ánh những kiến nghị từ cơ sở đến cấp có thẩm quyền. Hiệu quả hoạt động của trưởng thôn vì thế không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mà còn ở khả năng tập hợp, vận động và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn Vũ Đức Trung cho rằng, việc sớm chuyển từ chỉ định lâm thời sang bầu chính thức thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với người được lựa chọn. Khi đã được cộng đồng trực tiếp tín nhiệm, trưởng thôn cũng có thêm cơ sở để chủ động, mạnh dạn hơn trong giải quyết công việc.

“Nếu kéo dài thời gian lâm thời, có thể có những công việc các đồng chí trưởng thôn còn e dè, chưa quyết liệt. Khi được Nhân dân trực tiếp bầu và tín nhiệm, các đồng chí sẽ có trách nhiệm cao hơn, mạnh dạn hơn trong giải quyết công việc của thôn”, ông Trung chia sẻ.

Từ câu chuyện ở Liên Sơn có thể thấy, việc kiện toàn trưởng thôn sau sáp nhập không đơn thuần là hoàn thành một khâu về tổ chức. Điều quan trọng là địa phương chủ động chuẩn bị nhân sự, đánh giá từ thực tiễn và tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng.

Bức tranh sáng nông thôn mới Liên Sơn.

Khi người đứng đầu được lựa chọn trên cơ sở đồng thuận và sự tín nhiệm của Nhân dân, bộ máy tự quản ở thôn có thêm nền tảng để hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ lâm thời đến chính thức vì thế không chỉ là sự chuyển đổi về chức danh, mà còn là bước củng cố trách nhiệm, tăng cường mối liên hệ giữa người đứng đầu cộng đồng với Nhân dân, góp phần đưa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở đi vào thực chất.