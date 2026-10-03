Từ làm sạch hồ sơ đất đai đến kho dữ liệu tin cậy

Đằng sau con số về tiến độ là một quá trình đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất; trong đó, mỗi thông tin được xác minh không chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ, mà hướng tới hình thành kho dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý và bảo vệ quyền lợi người dân.

Từ con số về đích đến từng thửa đất được xác minh

Hơn 56.000 thửa đất, gồm cả đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, là khối lượng dữ liệu mà xã Đoài Phương phải rà soát trong chiến dịch 45 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đến ngày 30/9, toàn xã hoàn thành 100% kế hoạch của chiến dịch. Kết quả đưa Đoài Phương dẫn đầu trong khối đơn vị cấp xã.

Để có được những con số ấy là một khối lượng công việc không thể chỉ thực hiện trên máy tính. Dữ liệu trên hệ thống phải được đối chiếu với thực tế từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng thửa đất. Với những thửa đất chưa thể xác định, địa phương đã khoanh vùng, lập danh sách theo chỉ đạo của thành phố để tiếp tục rà soát, xác minh, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân tại các địa bàn khu dân cư. Ảnh: Thùy Nam

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy, UBND xã đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động lực lượng từ xã đến các thôn cùng tham gia. Phương châm được xác định rõ: “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng thửa đất”. Riêng tại địa bàn, 64 tổ công tác trực tiếp rà soát, cùng các tổ hướng dẫn, hỗ trợ và phản ứng nhanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với địa bàn rộng, diện tích đất nông nghiệp lớn, nhiều thửa đất không có người thường xuyên sinh sống, việc xác minh thông tin không đơn giản. Có trường hợp chủ sử dụng đất vắng mặt, có thửa đất biến động qua nhiều thời kỳ, thông tin trên hồ sơ chưa thống nhất với thực tế. Chính vì vậy, làm sạch dữ liệu không chỉ là nhập thêm thông tin, mà còn là quá trình kiểm tra, đối soát và xác minh.

Thôn Bắc Kiên có tổng số 8.739 thửa đất cần thu thập thông tin. Đây là một trong những địa bàn cho thấy rõ nhất sự vất vả phía sau việc làm sạch dữ liệu. Đặc thù của thôn là có nhiều đất nông nghiệp; một số khu vực phân lô, bán nền; có thửa đất bị mất danh thửa hoặc thông tin về người sử dụng đất không còn đầy đủ. Trong khi đó, không phải chủ sử dụng nào cũng đang sinh sống tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng thôn Bắc Kiên đã có nhiều sáng kiến trong quá trình thu thập dữ liệu đất đai. Ảnh: Thùy Nam

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng thôn Bắc Kiên cho biết, các tổ thu thập được tổ chức linh hoạt theo đặc điểm từng khu vực. Những người am hiểu địa bàn, nắm rõ dân cư được bố trí hướng dẫn kê khai tại chỗ; với các trường hợp vắng mặt hoặc khó xác minh, cán bộ phải liên hệ qua người thân, hàng xóm hoặc trực tiếp đến thửa đất để đối chiếu.

“Trong quá trình thực hiện phát sinh rất nhiều vấn đề. Các tổ điều tra không quản thời gian, có hôm làm cả đêm để cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn”, ông Huy chia sẻ.

Không chỉ tổ chức thu thập, từ thực tế triển khai, ông Huy còn đề xuất điều chỉnh một số thao tác trên phần mềm khi nhận thấy cách thức vận hành chưa phù hợp. Những góp ý từ cơ sở giúp công cụ được hoàn thiện theo hướng thuận tiện hơn cho người trực tiếp nhập và kiểm tra dữ liệu.

Lực lượng được chia làm nhiều mũi để thực hiện chiến dịch. Ảnh: Thùy Nam

Nếu ở thôn, bài toán đặt ra là tiếp cận và xác minh từng trường hợp, thì với cán bộ chuyên môn, yêu cầu là thống nhất phương pháp để dữ liệu thu về có thể đối soát và sử dụng. Ông Hoàng Văn Nguyên, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đoài Phương cho biết, các tổ công tác được hướng dẫn cụ thể về phương pháp thu thập, đối tượng cần xác minh và cách xử lý theo từng tình huống. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều thửa đất nông nghiệp, chủ sử dụng ở nơi khác, lực lượng được chia thành nhiều mũi, kết hợp làm việc tại điểm cố định với kiểm tra trực tiếp ngoài thực địa.

Dữ liệu sạch để quản lý tốt hơn

Xã Đoài Phương xác định việc “làm sạch” dữ liệu không dừng ở một chiến dịch 45 ngày, mà phải hướng tới duy trì một cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật và có thể khai thác lâu dài. Bởi đích đến của chiến dịch không chỉ là hoàn thành đủ số lượng, mà quan trọng hơn khi được chuẩn hóa, những dữ liệu tưởng như riêng lẻ của từng thửa đất sẽ trở thành nguồn thông tin phục vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết các thủ tục hành chính.

Người dân sẽ thuận tiện hơn khi làm các thủ tục đất đai khi dữ liệu được số hóa. Ảnh: Thùy Nam

Với người dân, một thửa đất được xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin về vị trí, hiện trạng, người sử dụng sẽ thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục hành chính liên quan. Theo bà Phùng Thị Vân, thôn Bắc Kiên, xã Đoài Phương, việc thông tin về thửa đất của gia đình được cập nhật trên cơ sở dữ liệu giúp người dân thuận tiện hơn khi cần thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đồng thời góp phần hạn chế những nhầm lẫn về thông tin..

Lãnh đạo xã Đoài Phương bám sát tiến độ, thường xuyên họp rút kinh nghiệm suốt quá trình triển khai chiến dịch. Ảnh: Thùy Nam

Từ góc độ quản lý, dữ liệu đất đai được chuẩn hóa cũng giúp chính quyền có thêm một công cụ quan trọng để quản lý địa bàn. Khi thông tin về số thửa, vị trí, hiện trạng và người sử dụng được cập nhật, việc theo dõi biến động đất đai, quản lý trật tự xây dựng hay kiểm tra những khu vực có dấu hiệu phát sinh vi phạm sẽ có cơ sở rõ ràng hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Trần Anh Tuấn, sau chiến dịch 45 ngày, xã tiếp tục đo đạc, số hóa bản đồ địa chính và cập nhật thường xuyên những biến động mới. Mục tiêu là đưa dữ liệu vào sử dụng thực chất, thay vì chỉ hoàn thành một nhiệm vụ theo thời hạn. Mỗi thông tin được xác minh chính xác sẽ góp phần hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, hỗ trợ chính quyền quản lý hiệu quả hơn và người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các quyền, thủ tục liên quan đến đất đai.