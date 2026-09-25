Từ 'làm nhiệm vụ' sang 'quản trị kết quả'

Vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, rà soát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Năm 2026, Đồng Tháp được giao 168 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 61 nhiệm vụ, trong đó có 5 nhiệm vụ vượt tiến độ; 43 nhiệm vụ đang trong hạn và 40 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, 18 nhiệm vụ đang chờ hướng dẫn của Trung ương, 2 nhiệm vụ tạm dừng, 3 nhiệm vụ đề nghị lùi thời gian và 1 nhiệm vụ có nguy cơ chậm do mua sắm trang thiết bị, phần mềm.

Đối với Kế hoạch số 274/KH-UBND, tỉnh đã hoàn thành 18/39 chỉ tiêu, 21 chỉ tiêu còn lại đang thực hiện theo lộ trình, riêng Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đến ngày 15/9, Đồng Tháp đã hoàn thành toàn bộ 12/12 nhiệm vụ Trung ương giao.

Tổng ngân sách phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,14% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, giá trị giải ngân mới đạt 118 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán và 11% tổng nguồn vốn, Đề án số 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng có tỷ lệ giải ngân 49,4%; kinh phí cấp xã đạt 67,2%.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung báo cáo những khó khăn liên quan đến giải ngân, thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phần mềm và các nhiệm vụ còn chờ hướng dẫn của Trung ương; đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận những chuyển biến trong phát triển hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công; thanh toán không dùng tiền mặt và chi trả an sinh xã hội qua tài khoản tiếp tục được mở rộng, công tác xây dựng, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng tiến độ thực hiện và giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu và nguồn lực đã bố trí; dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao. Ở một số nơi, chuyển đổi số vẫn chủ yếu tập trung vào đầu tư thiết bị, phần mềm và số hóa quy trình hiện có, trong khi trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chuyển từ “triển khai nhiệm vụ” sang “quản trị kết quả”, lấy sản phẩm cuối cùng và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Trong đó, dữ liệu phải được xây dựng theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, trở thành nền tảng phục vụ quản trị địa phương.

Tỉnh cũng cần chuyển từ số hóa sang quản trị thông minh, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào những bài toán thực tế như dự báo kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, đô thị, theo dõi đầu tư công và cải cách hành chính, tránh đầu tư hoặc ứng dụng theo phong trào. Các điểm nghẽn về vốn phải được xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân nguồn vốn chậm nhất trong tháng 11/2026.

Chuyển đổi số đồng thời phải gắn với nâng cao năng suất trong sản xuất, nông nghiệp, thương mại, logistics; tối ưu dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu không ban hành thêm những kế hoạch dài hạn không cần thiết, tập trung theo dõi các nhiệm vụ chậm tiến độ theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Kết quả thực hiện được xem là một trong những cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06 không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mà còn từng bước hình thành phương thức quản trị địa phương hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và AI; nâng cao tính chủ động, chính xác, minh bạch trong điều hành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.