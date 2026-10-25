Tự làm men vi sinh, giảm chi phí chăn nuôi

Men vi sinh do gia đình anh Lê Đức Toàn, xóm Nguyễn Sơn, xã Phú Bình, tự sản xuất từ cám gạo, mật mía, góp phần giảm chi phí chăn nuôi.

Với quy mô chăn nuôi hơn 30 con bò thịt, mỗi ngày gia đình anh Lê Đức Toàn, xóm Nguyễn Sơn, xã Phú Bình cần một lượng lớn thức ăn phục vụ đàn vật nuôi.

Trước đây, để ủ thức ăn cho đàn bò, gia đình anh phải mua các loại chế phẩm men vi sinh bán trên thị trường. Với quy mô đàn lớn, chi phí cho riêng khoản này có thể lên tới 5-7 triệu đồng mỗi tháng.

Từ thực tế đó, anh Toàn đã chủ động tìm hiểu, thử nghiệm cách nhân nuôi men vi sinh bằng những nguyên liệu dễ kiếm như cám gạo, mật mía. Sau quá trình học hỏi và điều chỉnh cách làm cho phù hợp, anh đã tự tạo được chế phẩm sử dụng tại trang trại, thay thế một phần nguồn men phải mua trước đây.

Anh Toàn chia sẻ: Trước kia, nếu mua men vi sinh trên thị trường để sử dụng cho đàn bò, mỗi tháng gia đình phải chi gần 5-7 triệu đồng. Từ khi tự làm được men bằng cám gạo, mật mía, chi phí chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Cách làm này giúp chúng tôi chủ động hơn trong chăn nuôi, giảm được một khoản tiền đáng kể.

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, anh Toàn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ cách làm với những hộ chăn nuôi có nhu cầu. Theo anh, nếu nhiều gia đình có thể chủ động sản xuất men vi sinh phù hợp với điều kiện thực tế, chi phí đầu vào sẽ giảm, qua đó nâng cao khả năng duy trì và phát triển đàn vật nuôi.

Hiệu quả của men vi sinh không chỉ dừng lại ở việc chế biến thức ăn. Trong mô hình chăn nuôi tuần hoàn, các chế phẩm vi sinh phù hợp còn có thể được sử dụng để xử lý phân gia súc, ủ phân hữu cơ và hỗ trợ tạo nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi giun quế.

Men vi sinh được phối trộn cùng thức ăn cho bò đem lại hiệu quả tích cực.

Theo ông Hoàng Công Hợp, cán bộ Phòng Khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, ứng dụng công nghệ vi sinh là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Tùy từng mục đích sử dụng, người dân có thể lựa chọn các loại men phù hợp để ủ thức ăn, xử lý phân chuồng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nuôi giun quế.

Đối với thức ăn chăn nuôi, quá trình lên men đúng kỹ thuật giúp bảo quản nguồn thức ăn, tận dụng tốt hơn các phụ phẩm nông nghiệp. Trong xử lý chất thải, việc sử dụng chế phẩm vi sinh phù hợp có thể thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, góp phần hạn chế mùi hôi và tạo nguồn phân bón phục vụ sản xuất.

Để phát huy hiệu quả, người dân cần chú trọng lựa chọn đúng chủng vi sinh, thực hiện quy trình nhân nuôi, bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật.

Thực tế tại trang trại của anh Toàn cho thấy, khi kết hợp giữa chủ động nguồn thức ăn, ứng dụng men vi sinh và tận dụng chất thải làm phân bón, các khâu sản xuất có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Cỏ, phụ phẩm trồng trọt được sử dụng làm thức ăn cho bò; phân bò sau xử lý được đưa trở lại phục vụ trồng trọt. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu được khai thác hiệu quả hơn, hạn chế lãng phí trong quá trình sản xuất.

Việc tự sản xuất men vi sinh, nếu được thực hiện đúng kỹ thuật không chỉ giúp các hộ chăn nuôi giảm phụ thuộc vào nguồn chế phẩm thương mại, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới chăn nuôi an toàn, tuần hoàn và thân thiện với môi trường.