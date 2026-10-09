Từ lãi suất đến quỹ đất, cách Vinhomes nhìn bài toán kinh doanh

Lãi suất không phải biến số duy nhất

Trong bối cảnh lãi suất đang trở thành yếu tố tác động lớn đến quyết định mua nhà, theo lãnh đạo của Vinhomes, việc tập trung vào phân khúc và nhu cầu khách hàng thực là một trong những yếu tố giúp Vinhomes hạn chế tác động từ biến động lãi suất trong thời gian qua.

"Khách hàng của chúng tôi là những người mà có nhu cầu ở thực nên sự quan tâm của họ sẽ dành nhiều hơn cho các vấn đề quan trọng: thứ nhất là vị trí, thứ hai là môi trường sống, thứ ba là cơ sở hạ tầng và những cái tiện ích xung quanh ví dụ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại", ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc Tài chính và Đầu tư của Vinhomes chia sẻ tại chương trình talkshow của Dragon Capital,

Với nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, vị trí, môi trường sống, hạ tầng và tiện ích là những yếu tố quan trọng trong quyết định mua nhà. Và điều này giúp các sản phẩm của Vinhomes chiếm lợi thế.

"Lãi suất cũng là một phần quan trọng trong quyết định của khách hàng nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi cũng có nhiều chương trình cho khách hàng bao gồm là hỗ trợ lãi suất, chương trình cho khách hàng thân thiết, khách hàng hiện hữu để có thể cùng đồng hành với khách hàng trong những giai đoạn như hiện tại của thị trường", ông Khoa chia sẻ.

Ngàoi ra, theo ông Khôi, nhiều người đang nghĩ đơn giản bất động sản chỉ là những khối bê tông, những tòa nhà hay con đường, tuy nhiên không phải vậy. Bất động sản là một phần quan trọng trong phát triển kinh tế một quốc gia, đặc biệt với các nước đang phát triển như Việt Nam, với vai trò quan trọng trong khơi thông dòng chảy vốn, tạo công ăn việc làm, các sản phẩm dịch vụ...

Đó là lý do khi đánh giá một dự án, Vinhomes không chỉ xem xét vị trí hay khả năng xây dựng mà còn đặt dự án trong bối cảnh phát triển chung, từ kinh tế, xã hội khu vực đó, nhu cầu không gian tăng trưởng đến khả năng thu hút cư dân, doanh nghiệp và tạo việc làm.

Ông dẫn ví dụ Ocean City, dự án khi mới phát triển từng bị nhìn nhận là nằm xa trung tâm và khó thu hút dân cư, nhưng theo ông, sự phát triển của Hà Nội và nhu cầu mở rộng không gian đô thị, tạo dư địa cho khu vực này. Tương tự, tại Hải Phòng và TP.HCM, việc phát triển bất động sản của Vinhomes còn gắn với kết nối hạ tầng, thu hút doanh nghiệp và tạo việc làm cho người dân địa phương và đây cũng là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Hiệu quả đầu tư quan trọng hơn quy mô quỹ đất

Vinhomes luôn chọn cách làm việc nhanh, dự án triển khai nhanh và bản chất của việc này là hệ quả của việc ưu tiên tính hiệu quả lên hàng đầu của doanh nghiệp.

Theo đó, nói về vấn đề phát triển quỹ đất của Vinhomes, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, câu chuyện quỹ đất chỉ là một phần với doanh nghiệp. “Câu hỏi quan trọng là làm sao chúng ta có thể phát triển quỹ đất đó một cách hiệu quả? Tức là chúng ta tối ưu hóa được giá trị của quỹ đất đó trong tương lai như thế nào?”, ông Khôi nhấn mạnh.

Vinhomes không quan tâm quá nhiều đến việc quỹ đất bao nhiêu mà phải quan tâm hiện quả trên 1m2 như thế nào, quỹ đất đó đem lại bao nhiêu lợi ích và chúng ta tốn bao nhiêu chi phí để mà đem lại phần lợi ích đó. "Quan trọng nhất đối Vinhomes hiện tại là làm sao để tối ưu hóa được các quỹ đất hiện có", ông cho biết.

Theo ông Phạm Anh Khôi, niềm tin là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp bất động sản. Để xây dựng niềm tin, doanh nghiệp cần thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra, tuân thủ về tiến độ xây dựng, chính sách và những thỏa thuận với đối tác, khách hàng, ngân hàng. Theo ông, tính tuân thủ và việc giữ lời hứa là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Vinhomes trên thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin với khách hàng.

Nửa đầu đầu năm nay, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và các giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất quy đổi đạt 134.205 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với nửa đầu năm 2025, tương đương 86,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.