Từ ngày 3 đến 5/12/2026, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) sẽ tổ chức Diễn đàn Khoa học và Thực tiễn quốc tế với chủ đề “Động lực tăng trưởng và các không gian thị trường mới của Việt Nam”. Chương trình quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia từ Việt Nam, Liên bang Nga và Kazakhstan, cùng đại diện doanh nghiệp, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Nghiên cứu sinh trực tiếp hiến kế tăng trưởng

Một hoạt động trọng tâm của chương trình là Diễn đàn các nhà khoa học trẻ quốc tế, với chủ đề “Người học hiến kế cho các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam”. Tại đây, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các nhà nghiên cứu trẻ sẽ trực tiếp trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi với chuyên gia và đề xuất giải pháp cho những vấn đề phát triển kinh tế.

Các phiên thảo luận dự kiến tập trung vào bốn nhóm chủ đề gồm năng suất, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp, tài chính và đầu tư; nguồn nhân lực, thể chế và quản trị; các không gian thị trường mới. Trong nhóm cuối, những nội dung được đặt ra gồm kinh tế số, kinh tế xanh, logistics, kinh tế Halal và kết nối thị trường Á – Âu.

Qua trao đổi với chuyên gia trong nước và quốc tế, người học có thể tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khác nhau, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế của các quốc gia và nhận góp ý về kết quả nghiên cứu. Diễn đàn cũng hướng đến lựa chọn những ý tưởng có triển vọng để phát triển thành bản đề xuất chính sách, bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu hoặc hướng đi mới cho luận văn, luận án.

Doanh nghiệp đặt bài toán, người học cùng tìm lời giải

Trong khuôn khổ chương trình, nghiên cứu sinh và học viên cao học có cơ hội tham gia Halal Business Clinic, hoạt động cùng xây dựng giải pháp phát triển kinh doanh Halal, và các chuyến khảo sát, nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp.

Với thông điệp “Doanh nghiệp đặt bài toán – Nhà khoa học đề xuất giải pháp”, doanh nghiệp sẽ chia sẻ những vướng mắc trong phát triển thị trường, quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, logistics và xuất khẩu. Từ những vấn đề được nêu, nhà khoa học, chuyên gia và người học sẽ cùng phân tích, trao đổi và đề xuất hướng xử lý phù hợp với điều kiện thực tế.

Với học viên cao học và nghiên cứu sinh, một vướng mắc của doanh nghiệp có thể trở thành câu hỏi nghiên cứu, tình huống phân tích hoặc định hướng cho luận văn, luận án. Trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp cũng giúp người học hiểu các điều kiện để một giải pháp có thể áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Từ nhóm nghiên cứu trong trường đến phản biện quốc tế

Từ giữa tháng 9/2026, UFM đã đưa vào hoạt động lab nghiên cứu khoa học dành cho người học. Mô hình này tạo điều kiện để sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ tham gia nhóm nghiên cứu thường xuyên, trao đổi học thuật và phát triển đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên, chuyên gia.

Sinh viên xuất sắc, thủ khoa và nghiên cứu viên trẻ là lực lượng nòng cốt của lab. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, họ được định hướng kết nối các nhóm, chia sẻ phương pháp và hỗ trợ những người mới bắt đầu. Người học có thể tham gia từ khâu xác định câu hỏi, chọn phương pháp đến thu thập, phân tích dữ liệu, viết báo cáo và xây dựng khuyến nghị chính sách.

Làm việc theo nhóm cũng giúp người học rèn kỹ năng phản biện, quản lý tiến độ và trình bày kết quả. UFM định hướng kết nối các nhóm với nhà khoa học, chuyên gia và những bài toán từ doanh nghiệp, địa phương để đề tài bám sát nhu cầu thực tế.

Với lab, UFM tạo điều kiện để người học bắt đầu nghiên cứu và theo đuổi đề tài trong trường. Diễn đàn tháng 12 mở thêm cơ hội đưa kết quả ra trao đổi với giới chuyên môn, tìm đối tác nghiên cứu và phát triển các ý tưởng có triển vọng thành công bố khoa học hoặc đề xuất chính sách.