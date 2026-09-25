Từ ký ức tới tương lai: Giá trị của Hòa bình

Tham dự tọa đàm có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á Phi Mỹ Latinh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, diễn giả trong nước và quốc tế.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhấn mạnh: Đây là lần thứ ba Hội đồng tổ chức tọa đàm quốc tế tại Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động đã được tổ chức vào các năm 2018 và 2024.

Các đại biểu Trung ương tham dự tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Tọa đàm lần này hướng đến việc cùng nhìn lại ký ức chiến tranh, nhận diện những mất mát của quá khứ để chuyển hóa thành sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và trách nhiệm với tương lai. Những câu chuyện và bài học từ Việt Nam, từ Quảng Trị-một vùng đất từng đi qua chiến tranh khốc liệt nhất nhưng đang từng ngày vươn lên trong hòa bình, sẽ có thể góp thêm một tiếng nói vào cuộc đối thoại chung của nhân loại về hòa bình và hòa giải.

Đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Đại diện Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã gửi thông điệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Danh dự của hội đồng đến các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng tại tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chào mừng tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, sức mạnh “máu thịt trong lòng dân” là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng Quảng Trị, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các điều phối viên và diễn giả tham gia tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Vượt qua đau thương, mất mát của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay tiếp tục cùng cả nước thực hiện sứ mệnh kiến tạo và gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, bất ổn và khó lường, không quên ký ức, không nuôi hận thù, nhưng phải tìm mọi cách giữ gìn và kiến tạo hòa bình cho tương lai là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Các đại biểu quốc tế tham dự tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Vì vậy, cùng với tôn vinh, gìn giữ những giá trị của hòa bình, Quảng Trị phải nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội để xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua tọa đàm, tỉnh tiếp tục nhận được những ý kiến, sáng kiến của các diễn giả, học giả và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp “Từ ký ức đến tương lai-Giá trị của hòa bình” ra thế giới.

Đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Các điều phối viên và diễn giả tham gia tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Qua 2 phiên thảo luận trọng tâm của tọa đàm về “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững”, các diễn giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa, ngoại giao và phát triển trong nước, quốc tế đã tập trung vào các nội dung, như: Những thách thức đương đại đối với hòa bình thế giới; văn hóa hòa bình trong kỷ nguyên mới; vai trò của ngoại giao Nhân dân; đóng góp của các tổ chức phi chính phủ trong gìn giữ hòa bình; di sản văn hóa trong kiến tạo hòa bình và phát triển bền vững; cũng như những sáng kiến thúc đẩy hòa bình trong thời đại số.

Quang cảnh tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Từ câu chuyện của Việt Nam và Quảng Trị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về cách biến ký ức chiến tranh thành động lực xây dựng hòa bình. Thông điệp của tọa đàm cũng nhấn mạnh, ký ức không phải để khơi lại hận thù hay chia rẽ các dân tộc, mà để hiểu, trân trọng hòa bình, thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau.

Đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam và đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà cho diễn giả, điều phối viên tham dự tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam và đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, đối tác nước ngoài và nhà tài trợ tham dự tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Tại buổi tọa đàm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ phối hợp thường xuyên, lâu dài giữa hai tổ chức.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: T.Đ

Đại diện tổ chức Children of Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Đại diện tổ chức Medical Outreach of America tặng quà cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội đồng Hòa Bình và Phát triển Việt Nam - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh: Những ý kiến trao đổi, đóng góp sâu sắc và tâm huyết của các đại biểu tại diễn đàn hôm nay sẽ là nguồn tư liệu và cơ sở quý báu, cả về lý luận và thực tiễn, để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến tích cực và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho các nỗ lực chung vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: T.Đ

Qua đó, cùng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị nhân văn cao đẹp của hòa bình, để hòa bình không chỉ là khát vọng chung của nhân loại mà còn trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển, thịnh vượng và cuộc sống tốt đẹp của mỗi người dân, mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam ký thông điệp hòa bình - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ký thông điệp hòa bình - Ảnh: T.Đ

Với tinh thần lan tỏa vì hòa bình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ký Thông điệp hòa bình trên nền cờ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Thông điệp được viết thông qua 7 ngôn ngữ và sẽ được chuyển đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng với bức thư của Ban tổ chức.

Thông điệp hòa bình có chữ ký của các đại biểu sẽ được chuyển đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - Ảnh: T.Đ

120 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng đồng lòng ký tên vào thông điệp: “Chúng tôi ở đây, cùng nắm tay nhau ước nguyện: Hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia. Không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ vì lý do gì”.

Các đại biểu thả chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình tại tượng đài Mẹ Suốt, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu cũng thực hiện nghi thức thả chim bồ câu mang theo ước nguyện hòa bình bên dòng sông Nhật Lệ, dưới tượng đài Mẹ Suốt-biểu tượng về lòng quả cảm, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.